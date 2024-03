Puy du Fou : les 5 spectacles à voir absolument

Élu à deux reprises meilleur parc d'attractions du monde, le parc vendéen du Puy du Fou offre une multitude de spectacles, dont sa dernière création «Le mime et l’étoile», sacrée tout récemment «meilleur spectacle du monde». Alors que les vacances de Pâques approchent, voici les 5 spectacles à voir absolument.

Le mime et l’étoile

Récompensée par le prix du «Meilleur spectacle au monde» aux Thea Awards, les «Oscars» du spectacle vivant, «Le mime et l’étoile» plonge les visiteurs au cœur de la Belle Époque, et rend un magnifique hommage au 7e art. Ce show immersif, qui dure une trentaine de minutes, comme tous les autres spectacles, raconte l'histoire d'un réalisateur qui rêve de pouvoir offrir au cinéma muet et noir et blanc, une couleur et un son. Ce dernier est convaincu que son souhait peut se réaliser si deux êtres s’aiment d’un amour sincère devant l’œilleton de sa caméra. Au total, plus de 120 personnages, pour 890 costumes, défilent sur la scène, ou plutôt sur ce studio de tournage entièrement conçu en noir et blanc et doté d’un travelling géant.

Le Signe du Triomphe

Inspiré de la Rome antique, le spectacle «Le Signe du Triomphe» s’ouvre sur d’impressionnants combats de gladiateurs et la légendaire course de chars. Après quoi, le gouverneur romain condamne les prisonniers à une nouvelle épreuve entraînant la métamorphose de l’arène. En quelques secondes, une gigantesque galère impériale - de 40m de long et 15 m de haut - entre en scène dans le Stadium Gallo-Romain, face aux radeaux des prisonniers gaulois, promis au naufrage. À noter que pendant le spectacle, quelques chanceux sont choisis parmi le public pour devenir acteurs.

Les Vikings

Sur la liste des spectacles emblématiques figure aussi «Les Vikings», dont le décor est adossé à la forêt centenaire du Puy du Fou. Au programme : des flammes géantes, une tour de 22 mètres de hauteur, des drakkars de 20 mètres de long, des cascades subaquatiques… Alors que les habitants du hameau «Saint Philbert le Vieil» célèbrent les noces de Sybèle et Aldéric, des féroces vikings surgissent dans le village et envahissent les huttes aux toits de chaume. Au cours de cette attaque, on assiste à des scènes de combat à couper le souffle, sublimées par un déluge d’effets spéciaux.

Le Secret de la Lance

Épopée haute en couleurs, «Le Secret de la Lance» plonge le public en pleine Guerre de Cent Ans et mêle combats médiévaux à l’épée, joutes équestres, scènes de voltige à cheval et cascades. Au début de ce show chevaleresque, Jeanne d'Arc vient à la rencontre du chevalier Fulgent pour réunir ses meilleurs guerriers avant d’aller combattre les Anglais. Avant de partir, elle remet à la jeune et intrépide bergère Marguerite, restée seule au château, une lance magique. Mais pour protéger les remparts du château, de 60 mètres de long, Marguerite va devoir découvrir le secret de cet objet surnaturel.

Les Noces de Feu

À ne pas oublier, le show nocturne «Les Noces de feu», sacré «Meilleur spectacle de l'année» en 2020, et «Meilleures Innovations Technologiques» durant la grande cérémonie des «Park World Excellence Awards». Cette création poétique et romantique met en scène un amour éternel entre deux jeunes mariés, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose, dans une féérie d’eau et de feu. Rythmée par des musiques interprétées par les sœurs Camille et Julie Berthollet, cette expérience est animée par une trentaine d'acteurs et de cascadeurs aux costumes électroluminescents et donne à voir des décors sublimes, venus tout droit des profondeurs du lac.