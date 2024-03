Festival de Cannes 2024 : «Furiosa : une saga Mad Max» sera présenté en avant-première mondiale

Alors qu'une nouvelle bande-annonce a été dévoilée il y a quelques jours, le film «Furiosa : une saga Mad Max», signé George Miller, sera présenté en avant-première mondiale lors du prochan festival de Cannes, hors compétition, le 15 mai.

La saga s'y sent bien. Le film «Furiosa : une saga Mad Max» sera présenté en avant-première au 77e festival de Cannes, ont annoncé jeudi les organisateurs, neuf ans après avoir accueilli «Mad Max : Fury Road», le quatrième volet de la saga post-apocalyptique. Le long-métrage de George Miller sera projeté le 15 mai au théâtre Lumière, en présence des acteurs Anja Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke.

Le film, qui sortira en salles le 22 mai en France, sera présenté hors compétition à Cannes. «Furiosa : une saga Mad Max», revient sur les origines de l'héroïne Furiosa, apparue dans «Mad Max : Fury Road», film récompensé aux Oscars avec Charlize Theron et Tom Hardy.

George Miller en habitué de Cannes

C'est Anya Taylor-Joy, découverte dans la série «Le jeu de la dame», qui incarne la jeune Furiosa dans ce prequel. Capturée par une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus, elle va tenter de retrouver le chemin de chez elle. «L'idée de ce préquel me trotte dans la tête depuis plus de dix ans», a déclaré George Miller, cité dans le communiqué des organisateurs. «Je suis ravi de revenir au Festival de Cannes – avec Anya, Chris et Tom – pour partager 'Furiosa : une saga Mad Max'. Il n'y a pas de meilleur endroit que la Croisette pour découvrir ce film avec le public du monde entier», a souligné l'Australien.

L'oeuvre de George Miller est l'incarnation même d'un cinéma spectaculaire et populaire. C'est en 1979 qu'a débuté la saga Mad Max, avec Mel Gibson, qui gagnait à cette occasion sa notoriété internationale.

Cinéaste éclectique, George Miller a également été président du Festival de Cannes en 2016. En 2022, il avait présenté hors compétition «Trois mille Ans à t’attendre», avec Tilda Swinton et Idris Elba.