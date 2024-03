Harrison Ford : voici le rôle proposé par Martin Scorsese qui aurait pu changer sa carrière, mais qu'il a refusé

Réputé pour ses incarnations de héros, comme Han Solo ou Indiana Jones, Harrison Ford s’était vu proposer par Martin Scorsese un rôle dans le film «Les nerfs à vif» avec Robert De Niro. L'acteur a refusé la proposition pour une raison surprenante.

Des envies d’ailleurs. Tout au long des années 1980, Harrison Ford s’est imposé comme un des acteurs incontournables à Hollywood, notamment grâce à ses performances dans la saga Star Wars et dans la peau d’Indiana Jones. En 1991, le comédien a été approché par Martin Scorsese pour un rôle dans le remake des «Nerfs à vif», film culte sorti en 1962 avec Robert Mitchum et Gregory Peck dans les rôles principaux.

Le premier y incarne le personnage de Max Cady, un homme fraîchement sorti de prison qui s’est juré de faire de la vie de Sam Bowden, l’avocat qui l’a mis derrière les barreaux, un enfer. Il commence par approcher sa femme et sa fille, puis à traquer leurs moindres déplacements, au point de terroriser Bowden et sa famille sans que ceux-ci ne puissent rien y faire.

Le désir de jouer le méchant

Dans cette nouvelle version de Martin Scorsese, Harrison Ford devait reprendre le rôle de l’avocat. Celui du héros protégeant sa famille de la menace d’un psychopathe, incarné par Robert De Niro. Mais à ce moment précis, Harrison Ford a expliqué qu’il ne supportait plus l’idée d’incarner encore une fois le gentil de l’histoire. Il leur a alors proposé d’inverser les rôles.

«La seule fois où j’ai eu envie de jouer les méchants, c’est au moment où Martin Scorsese faisait ‘Les nerfs à vif’. Il a demandé à Robert de me proposer le rôle de l’avocat. Et je lui ai répondu que, la seule manière pour moi d’accepter de participer à ce film serait de le voir lui, De Niro, incarner l’avocat. Et moi son rôle. Bien évidemment, il ne voulait pas renoncer à son personnage», a confié Harrison Ford au site The Irish Times en juin 2023.

C’est finalement Nick Nolte qui se verra confier le rôle de Sam Bowden. Le film rencontrera un succès mitigé, mais affiche malgré tout un score de 75% d’opinions favorables sur le site Rotten Tomatoes. Les fans peuvent toutefois se demander à quel point ce film aurait été différent avec Harrison Ford à l’affiche. Il est difficile d’imaginer un autre acteur que Robert De Niro dans le rôle de Max Cady, tant celui-ci est effrayant à l’écran. Pour Harrison Ford, qui aurait pu dévoiler au public une autre facette de son jeu d’acteur, sa carrière en aurait sans doute été bouleversée.