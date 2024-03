Lauryn Hill : l'ancienne chanteuse des Fugees sera intronisée au Grammy Hall of Fame

L’ancienne membre du groupe Fugees, Lauryn Hill, verra son premier et unique album solo honoré lors du Grammy Hall of Fame, le 21 mai prochain.

Une pionnière du hip-hop. Son album «The Miseducation of Lauryn Hill», sorti en 1998, sera intronisé lors du gala et concert inaugural du Grammy Hall of Fame, le 21 mai prochain à Los Angeles (États-Unis).

«La musique présentée ici a joué un rôle central dans l'élaboration de notre paysage culturel, et c'est un véritable honneur de reconnaître ces albums et enregistrements, ainsi que la profonde influence que chacun a eu sur la musique et au-delà», a déclaré Harvey Mason Jr., le président de la Recording Academy, notamment connue du grand public pour ses Grammy Awards, dans un communiqué.

Le premier album solo de Lauryn Hill, qui s’est vendu à 10 millions d'exemplaires, a permis à la chanteuse d’être la première femme à remporter cinq Grammys en une seule année. En outre, le single «Doo Wop (That Thing)» issu de l’opus, est le premier single d'une rappeuse à s'être classé numéro un du Billboard Hot 100 américain.

Une institution en devenir

Crée en 1973, le Grammy Hall of Fame saluait alors les enregistrements présentant «une importance qualitative et historique», sortis avant la création des Grammy Awards en 1958. L'éligibilité a rapidement été modifiée pour autoriser tout enregistrement sorti au moins 25 ans auparavant. Ainsi, la promotion de cette année s'étend du début des années 1920 à la fin des années 1990.

Les autres albums honorés sont l'album éponyme du groupe Buena Vista Social Club sorti en 1996, «Appetite For Destruction» de Guns N' Roses datant de 1987, et «3 Feet High and Rising» de De La Soul de 1989, ainsi que les morceaux de Donna Summer, The Doobie Brothers, Wanda Jackson, Charley Pride, William Bell, Kid Ory's Creole Orchestra, etc..

Le Gala du Hall of Fame du 21 février prochain sera le premier de ce qui deviendra un événement annuel et comprendra un tapis rouge et une réception VIP sur la terrasse Ray Charles du Grammy Museum, suivis d'un concert unique en son genre.