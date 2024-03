«L'histoire sans fin» va faire l'objet d'une nouvelle adaptation au cinéma

Film culte des années 1980, «L’histoire sans fin», adapté du roman de Michael Ende, va faire son retour à l’écran.

Une nouvelle page s'écrit. Quarante ans après la sortie du film culte «L’histoire sans fin», en novembre 1984, le roman de Michael Ende va faire l’objet d’une nouvelle adaptation, révèle Variety. Une bonne nouvelle annoncée par la société de production See-Saw Films, mercredi 20 mars sur le réseau X, après s'être vu accorder les droits «The Neverending Story» par l’exécuteur testamentaire de Michael Ende, le Docteur Wolf-Dieter von Granau, précise le magazine américain.

«Nous sommes incroyablement heureux d'annoncer que See-Saw Films s'associe à Michael Ende Productions pour développer et produire des films en live action adaptés de "The NeverEnding Story" de Michael Ende», a écrit le studio anglo-australien, annonçant la renaissance de cet univers culte à l’écran.

Today we are unbelievably excited to announce that See-Saw Films is going into partnership with Michael Ende Productions to develop and produce live action films adapted from Michael Ende’s The Neverending Story! pic.twitter.com/76mEUp237W

— See-Saw Films (@see_saw_films) March 20, 2024