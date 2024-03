Margot Robbie : après «Barbie», l'actrice va adapter Les Sims au cinéma

Margot Robbie, via sa société de production, adaptera Les Sims, l'un des plus grands noms du monde du jeu vidéo, au cinéma.

Plus rien n'arrête Margot Robbie. Après avoir incarné la poupée Barbie sur grand écran, l'actrice se tourne vers l’adaptation de l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps, Les Sims, en tant que productrice, selon les informations de Hollywood Reporter.

LuckyChap, la société de production que Margot Robbie dirige avec son mari, Tom Ackerly, ainsi que Josey McNamara et Sophia Kerr, déjà coproductrice de «Barbie», fera équipe avec Vertigo Entertainment et Electronic Arts, qui ont développé le jeu originel.

La réalisatrice Kate Herron, connue pour avoir dirigé la première saison de la série Marvel «Loki», devrait prendre la tête du projet, dont le scénario a été coécrit avec Briony Redman.

Donner vie à des personnages

Les Sims est un jeu de simulation de vie dans lequel les joueurs incarnent un personnage doté de traits de personnalité, de compétences et de relations évolutives, effectuant des tâches banales de la vie quotidienne. Le jeu est construit sur des personnages ayant des objectifs, des aspirations et qui peuvent également, selon le jeu, fonder une famille.

Après la sortie du premier jeu en 2000, le cadre urbain de la franchise a été étendu, via des suites et des packs d'extension, pour inclure une gamme presque infinie de décors et d'ambiances, tels que les vacances, le show-business, les rencontres, la vie au lycée, et même de la magie et des créatures surnaturelles. La diversité des personnages est tout aussi vaste, mettant notamment en avant les familles Goth et Landgraab.

Sur plusieurs points, les Sims partagent des traits similaires à ceux de Barbie. En effet, le jeu n'a pas de véritable récit, mais se concentre sur des personnages vivant leur vie, bien que contrôlés par les joueurs, à l'image de la poupée Barbie, et sa gamme infinie de carrières.