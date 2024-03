Rock Academy : Jack Black annonce être prêt à tourner la suite du film culte de 2003

En pleine promotion de «Kung Fu Panda 4», Jack Black a confié au site irlandais Joe être tout à fait prêt à tourner la suite de «Rock Academy», film sorti en 2003 qui avait participé à le faire connaître du grand public. Un problème de taille reste toutefois à régler selon lui.

La motivation est à son paroxysme. Jack Balck, qui assure actuellement la promotion de «Kung Fu Panda 4» a confié au site irlandais JOE qu’il serait partant pour tourner la suite du film «Rock Academy». Réalisé en 2003 par Richard Linklater, cette comédie délirante le voyait incarner Dewey Finn, un guitariste qui aspire à une grande carrière musicale, mais qui n’a jamais réussi à percer. Englué dans des problèmes d’argent, il parvient à trouver un emploi de professeur de musique remplaçant en usurpant l’identité d’un de ses amis. Débute alors une aventure inattendue avec les élèves de la classe dont il a la charge.

«J’aimerais que nous puissions faire un ‘Rock Academy 2 : Electric Boogaloo’. Je suis prêt», lance celui qui s’était fait connaître du grand public grâce à ce rôle. Le comédien de 54 ans a toutefois pointé du doigt un problème majeur concernent un éventuel deuxième volet : la nécessité que le scénario soit rédigé par Mike White. Or, ce dernier est, depuis, devenu un des scénaristes les plus en vue à Hollywood. Et s’occupe actuellement de développer la saison 3 de «The White Lotus», la série pour laquelle il a été multirécompensé.

«Vous savez que Mike White a écrit le premier film, et c’est un génie. Et il faut absolument qu’il soit de retour en selle pour que ça se fasse. Mais c’est aussi un homme très occupé en ce moment avec ‘The White Lotus’, la meilleure série télévisée», a-t-il indiqué. À l’heure actuelle, Mike White ne s’est jamais exprimé sur son envie, ou non, de donner une suite de «Rock Academy». Mais il y a fort à parier que, après cette sortie médiatique de Jack Black, il sera interrogé à ce sujet à l’avenir. On croise les doigts pour qu’il soit emballé par l’idée.