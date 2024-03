Spider-Verse : le joueur NBA Kevin Love s'associe au lancement d'un court métrage d'animation

Le studio Sony a annoncé le lancement, ce mercredi 27 mars à 14h (heure française), d’un court métrage d’animation sur sa chaîne YouTube. Intitulée «The Spider Within : A Spider-Verse Story», il a été réalisé en collaboration avec la fondation du joueur NBA, Kevin Love.

Un projet à vocation sociale. Selon une information exclusive du site américain Variety, le studio Sony s’apprête à publier, ce mercredi 27 mars à 14h (heure française), un court métrage baptisé «The Spider Within : A Spider-Verse Story» sur la chaîne YouTube de Sony Pictures Animation. Une nouvelle de taille pour tous les fans de la trilogie centrée sur Miles Morales qui attendent avec impatience – potentiellement en 2024 – la sortie du troisième volet, «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse».

Réalisé en collaboration avec le Kevin Love Fund – la fondation créée par le joueur NBA Kevin Love en faveur de la santé mentale – ce court-métrage suivra «Miles Morales alors qu'il fait face à des difficultés pour équilibrer sa vie personnelle avec Spider-Man, ce qui conduit à une crise de panique». L’espoir est de pouvoir libérer la parole sur la santé mentale, et inciter le public à entamer des démarches si besoin, confie la réalisatrice, Jarelle Dampier.

Ne pas rester seul

«Miles représente ceux d'entre nous qui faisons de notre mieux dans notre vie de tous les jours. Nous ne réalisons souvent pas tout ce que nous avons traversé, jusqu’à ce que notre propre corps nous oblige à prendre conscience de son expérience. Mon intention est que The Spider Within puisse motiver des conversations plus profondes entre amis et famille sur leurs propres parcours de santé mentale. Et j’espère que cela ressemble à une lettre d’amour à ceux qui adorent Miles Morales», explique-t-elle.

«Mon espoir est que toutes les personnes qui regardent ce film, surtout les plus jeunes, comprennent que leurs sentiments sont justifiés et qu’ils ne sont pas seuls. On le constate avec Spider-Man dans le court-métrage, où Miles à un confident dans lequel il a confiance. Il est capable de faire une balade avec son père, et de lui expliquer les épreuves qu’il traverse. Nous avons tous à apprendre de ça, à quel point c’est important de ne pas rester seul, de pouvoir exprimer ses véritables émotions, de dire sa vérité, et de ne pas tout garder à l’intérieur de soi», explique pour sa part Kevin Love.