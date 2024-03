Daniel Beretta, la voix française d'Arnold Schwarzenegger, est mort

Quelques semaines après la mort d'Alain Dorval, «doubleur» de Sylvester Stallone en France, Daniel Beretta, voix emblématique française d'Arnold Schwarzenegger, est décédé cette semaine à l'âge de 77 ans.

Le cinéma français perd l'une de ses plus célèbres voix. Le comédien, acteur et chanteur Daniel Beretta est décédé en Corse, où il vivait depuis de nombreuses années, cette semaine à l'âge de 77 ans. Il était la voix française officielle du célèbre acteur austro-américain Arnold Schwarzenegger. Une performance que l'on pouvait notamment entendre dans la VF de «Terminator 2».

Après la mort d'Alain Dorval, comédien de doublage de Sylvester Stallone, il y a quelques semaines, la France a perd un autre de ses monstres sacrés du doublage.

l était la voix iconique d'Arnold Schwarzenegger mais aussi de Sam Fisher, Batou ou encore Lumière dans La Belle et la Bête.





C'est avec une grande tristesse que l’on apprend le décès du comédien et chanteur Daniel Beretta à 77 ans. Pensées à sa fille Barbara et leur famille. pic.twitter.com/myd8IKYvP0

