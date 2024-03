Voici les 10 meilleurs films «feel good» à voir sans modération

Besoin de se remonter le moral ? Voici une liste de 10 films «feel-good» - comédies, comédies romantique, films d’action - à regarder sans modération.

Les «feel-good movies» - littéralement les films qui font se sentir bien - sont des petits concentrés de joie, de véritables shots d'endorphines, des doudous pour les coups de mou, qu'on ne perd jamais plaisir à voir et à revoir, comme les dix films de cette sélection garantie 100% anti-déprime.

Retour vers le futur (1985)

Monter dans la DeLorean, rien de mieux pour se booster le moral. Le film culte des années 1980 met en vedette Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, un ado qui voyage dans le temps avec son ami scientifique excentrique Doc Brown, joué par Christopher Lloyd.

Un jour sans fin (1993)

«I Got You babe» crache tous les matins son radio-réveil... Dans cette comédie culte, Bill Murray est un journaliste bougon chargé malgré lui de couvrir le «jour de la marmotte» dans un bled perdu, et qui soudain se met à revivre tous les jours la même journée auprès de sa charmante collègue Andy MacDowell.

The Holiday (2006)

Cette comédie romantique (le genre est définitivement roi dans la catégorie «feel-good») avec Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law et Jack Black, voit deux jeunes femmes malheureuses en amour échanger leurs maison pour les vacances, l'occasion pour elles de faire de nouvelles rencontres...

La Proposition (2009)

Comédie romantique, elle aussi, «La Proposition» met en scène Sandra Bullock en éditrice autoritaire qui contraint son employé Andrew (Ryan Reynolds) à l’épouser pour pouvoir rester vivre légalement aux Etats-Unis. Le coup monté devient truculent quand les deux qui s'entendent comme chien et chat doivent se montrer affectueux l’un envers l’autre, devant les membres de la famille d’Andrew, particulièrement enthousiastes à l'idée de célébrer cette union.

Little Miss Sunshine (2006)

La chronique douce-amère de cette famille de gentils losers, qui se retrouvent à traverser l'Amérique dans un vieux van pour que la benjamine réalise son rêve de concours de Mini-Miss touche au cœur et donne envie d’aimer la vie.

Fantastic Mr Fox (2009)

Les animaux anthropomorphes du génie Wes Anderson, dont le fantastique Monsieur Fox, renard mondain qui ressent tout à coup le besoin de retrouver un peu de vie sauvage, offrent un spectacle divertissant à toute la famille.

Arrête-moi si tu peux (2002)

D'après une histoire incroyablement vraie, Steven Spielberg filme Leonardo DiCaprio en as de la mystification et des faux chèques, dans cette comédie qui donne envie de vivre sa vie en se disant que tout est possible.

Big (1988)

Dans cette comédie, Tom Hanks (déjà dans «Arrête-moi si tu peux») prête son corps à un enfant de 12 ans qui a fait le vœu de devenir adulte.

Tous en scène 2 (2021)

Les animaux de «Tous en Scène» entrainent petits et grands dans un tourbillon de tubes et de couleurs irrésistibles.

Coup de foudre à Notting Hill (1999)

Julia Roberts en mégastar de cinéma américaine fait chavirer le coeur d'un modeste libraire londonien incarné par Hugh Grant. Coup de foudre garanti, même au centième visionnage.