Superman : qui est l’Ingénieure, le supervilain du film de James Gunn ?

Le film «Superman» de James Gunn, attendu en salle le 9 juillet 2025, verra la comédienne Maria Gabriela de Faria incarner Angela Spica, alias l’Ingénieure, la supervilaine qui va se révéler être une redoutable adversaire pour l’homme de fer.

Des pouvoirs inouïs. La comédienne vénézuélienne, Maria Gabriela de Faria, a été sélectionnée par James Gunn pour incarner le personnage d’Angela Spice, alias l’Ingénieure, dans le film «Superman» dont la sortie est prévue le 9 juillet 2025. Et cette supervilaine promet de poser de nombreux problèmes au superhéros incarné par David Corenswet.

Membre d’un groupe de superhéros appelé The Authority, issu de l’univers Wildstorm, et auquel un film sera consacré dans le cadre du premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe) baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres), présenté par James Gunn en janvier 2023, Angela Spica se distingue par son allure chromée. Elle a fait sa première apparition dans les comics dans «The Authority vol.1 #1», publié en 1999.

Fusion des corps

Née à Brooklyn, dotée d’une intelligence hors du commun, elle est fascinée par le super-héros dès l’enfance. La légende veut qu’elle soit entrée en contact avec le premier Ingénieur – sans avoir conscience de sa véritable identité – qui, à sa mort, lui aurait transmis ses connaissances sur les nanotechnologies et la fusion des corps. Des données sur lesquelles elle va travailler sans relâche jusqu’au jour où elle parvient, grâce à une transfusion, à remplacer son sang par un liquide métallique chargé de cette nanotechnologie, lui conférant cet aspect chromé.

Dotée d’un corps liquide en raison des nanotechnologies à l’œuvre dans son flux sanguin, elle est notamment capable de changer de forme à volonté, de créer n’importe quel objet, dont tous types d’armes, et même des clones d’elle-même. Son corps peut s’adapter à tout type de situation, lui permet de communiquer avec les machines, et possède bien d’autres capacités incroyables qui devrait en faire une adversaire redoutable pour Superman. Pour le moment, on ignore comment la route d’Angela Spica croisera celle de Clark Kent.