Cillian Murphy : voici le prochain film dans lequel jouera l'acteur oscarisé

Fraîchement oscarisé pour sa performance dans «Oppenheimer», Cillian Murphy sera le producteur et l’acteur principal de l’adaptation cinématographique du livre de Mark A. Bradley «Blood Runs Coal» sur l’assassinat du leader syndicaliste Joseph Yablonski en 1969.

Un nouveau voyage dans le temps. Selon le site américain Deadline, Cillian Murphy tiendra le premier rôle dans l’adaptation cinématographique du livre de Mark A. Bradley «Blood Runs Coal» consacré au meurtre du leader syndicaliste Joseph Yablonski (ainsi que de sa femme et de sa fille de 25 ans), le 31 décembre 1969, dans sa maison de Clarks-ville, en Pennsylvanie. Le long métrage traitera également de l’impact que cette affaire a eu dans l’histoire de la lutte syndicale aux États-Unis.

Le comédien, récemment oscarisé pour son incarnation du physicien Robert Oppenheimer dans le film de Christopher Nolan, en sera également un des producteurs exécutifs. L’écriture du scénario a été confiée à Jez Butterworth («Spectre») et John-Henry Butterworth («Indiana Jones et le Cadran de la Destinée») connus, notamment, pour avoir signé le script du film «Edge of Tomorrow» avec Tom Cruise et Emily Blunt.

À noter que Cillian Murphy reprendra prochainement le rôle de Thomas Shelby dans le film qui doit permettre de clôturer définitivement l’histoire des «Peaky Blinders», la série créée par Steven Knight dont les six saisons ont été diffusées entre 2013 et 2022. Ce dernier avait précisé que le tournage de ce long métrage – dont on ne sait pas encore s’il sortira au cinéma ou directement sur une plate-forme de streaming (Netflix très probablement) – doit commencer en septembre prochain.