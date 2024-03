«Enlève ta culotte» : l’actrice Vahina Giocante dénonce le comportement «abusif» du réalisateur Benoît Jacquot

Après Judith Godrèche, l'actrice Vahina Giocante dénonce à son tour le comportement «abusif» du réalisateur Benoît Jacquot survenu lors du tournage d'un film en 1999.

Une autre actrice brise le silence. Invitée dans l’émission «Sept à Huit» diffusée sur TF1 ce dimanche 24 mars, la comédienne Vahina Giocante a révélé avoir subi le comportement «abusif» du réalisateur Benoît Jacquot lors du tournage du film «Pas de scandale» sorti en 1999. Un comportement qu'elle évoque dans son livre «À Corps ouvert» (Editions Robert Laffont) dont la sortie est prévue le 28 mars prochain et dans lequel elle revient par ailleurs sur l'inceste que son père lui a fait subir.

«J’ai décidé de le nommer pour appuyer la parole de Judith Godrèche, pour me mettre à ses côtés. Elle a raison. On peut collectivement mettre un système à terre. C’est un examen de conscience à faire soi-même», a témoigné l'actrice aperçue dans le film «99 Francs» à propos de Benoît Jacquot.

«Tu ne discutes pas, c’est mon film»

En 1999, Vahina Giocante a 17 ans. Le réalisateur Benoît Jacquot tourne alors son prochain film «Pas de scandale». Pendant le tournage, la jeune comédienne affirme avoir eu l’impression d’être «une proie face à un prédateur». «On me prévient que Benoît Jacquot aime bien les très jeunes femmes. Et je sens un peu effectivement son énergie de séduction», confie-t-elle.

L'actrice témoigne d'une scène qui l'a particulièrement marquée. Dans celle-ci, Vahina Giocante doit sortir d’un lit vêtu d'un t-shirt assez long. Benoît Jacquot lui demande alors : «J’aimerais qu’on la refasse mais que tu enlèves ta culotte». Elle proteste mais le réalisateur ne lâche pas l'affaire et rétorque : «Tu ne discutes pas, c’est mon film».

Vahina Giocante, «très vulnérable» à cet instant, finira par trouver un subterfuge en se procurant un sous-vêtement couleur chair. «Lui pense que je suis cul nu. Moi j’ai gagné», affirme-t-elle auprès de la journaliste Audrey Crespo-Mara.

«Quand on a fini, il vient me voir et me dit : "Tu vois quand tu veux, ce n’est pas si difficile". Et je sens à ce moment-là ce rapport de domination. Je me sens vraiment salie quand je rentre», poursuit l'actrice.

«Si tu es gentille, tu feras le prochain (film)»

Après avoir tourné cette scène, Benoît Jacquot lui aurait ensuite déclaré : «Je ne sais pas si tu as compris. Si tu es gentille, tu feras le prochain (film)». «Je ne suis pas une gentille fille», a répondu Vahina Giocante. «Il a ensuite été odieux sur le tournage, mais au moins j’étais tranquille», a conclu l'actrice.

Pour rappel, en février, Judith Godrèche avait porté plainte contre Benoît Jacquot pour viols avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Les faits dénoncés avaient eu lieu entre 1986 et 1992. Depuis, plusieurs autres actrices ont dénoncé des faits de violences et de harcèlement sexuel de la part du réalisateur.