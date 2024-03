Grand Prix de poésie de la RATP : plus que quelques jours pour participer au concours

Comme chaque année, la RATP organise un concours de poésie. Pour cette dixième édition, le thème est libre. Un jury présidé par la romancière belge Amélie Nothomb sélectionnera dix poèmes qui seront ensuite affichés dans les rames et sur les quais du métro. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er avril.

Et si votre nom était affiché dans le métro ? Depuis dix ans, le Grand Prix Poésie RATP est organisé afin de sélectionner des poèmes qui seront exposés dans le réseau. Pour participer, c'est très simple. Tous les amateurs d'écriture peuvent déposer leur œuvre sur la plateforme dédiée jusqu'au premier avril prochain.

Cette année, le thème est libre : poésie lyrique, engagée, humoristique, tout est permis ! Seule contrainte, le format. Soit court pour les rames de métro (quatre lignes maximum), soit long pour les quais des stations (quatorze lignes maximum). Les apprentis poètes sont classés en trois catégories. Les enfants de moins de 12 ans, les jeunes de 12 ans à 18 ans et les adultes.

Une sélection drastique

Un comité de lecture composé de professionnels des arts et de la culture désignera en avril les cent premiers finalistes, dont les poèmes seront publiés dans un recueil édité avec Gallimard. Ensuite, un jury présidé par la romancière belge Amélie Nothomb sélectionnera les dix lauréats qui auront le privilège de voir leur prose exposée aux yeux de millions de voyageurs. Et il y a même un cadeau à gagner pour le vainqueur de chaque catégorie. Des chèques cadeaux culturels d'une valeur de 400 euros pour les enfants, une tablette tactile pour les jeunes et un week-end pour deux dans une ville européenne pour les adultes.

Enfin, la RATP organise également le Prix spécial des 10 ans. Un grand gagnant sera désigné parmi tous les lauréats des éditions précédentes. Le vote sera ouvert à tous sur le site dédié au concours du 9 au 23 avril prochain.