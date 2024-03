Kate Middleton : Sarah Ferguson, elle-même traitée pour deux cancers, confie son admiration pour la princesse

Sarah Ferguson a pris la parole pour soutenir Kate Middleton dans sa bataille contre le cancer. L’ex-épouse du prince Andrew, qui a elle-même dû faire face à deux cancers ces derniers mois, espère que la princesse de Galles aura «le temps, l’espace et l'intimité pour guérir».

Elle sait de quoi elle parle. Ex-membre de la famille royale, Sarah Ferguson a confié son admiration pour la princesse de Galles, après l’annonce vendredi 22 mars de Kate Middleton, qui a révélé être atteinte d’un cancer, découvert à la suite de son opération abdominale, et suivre un traitement de chimiothérapie préventif.

L’ex-épouse du prince Andrew, qui en juin dernier a annoncé être traitée pour un cancer du sein, puis en janvier un cancer de la peau, a tenu à manifester son soutien plein et entier à la mère de George, Charlotte et Louis. Dans un communiqué relayé sur ses réseaux lundi 25 mars, la Duchesse d’York a fait savoir que «toutes (ses) pensées et prières vont à la princesse de Galles alors qu’elle commence son traitement. Je sais qu’elle sera entourée par l’amour de sa famille et que tout le monde prie pour qu’elle se rétablisse».

Elle souhaite que kate puisse suivre son traitement en toute intimité

Évoquant son propre combat contre la maladie, elle a souligné le courage de Kate Middleton lors de sa prise de parole publique. «En en tant que personne qui a fait face à ses propres batailles contre le cancer au cours des derniers mois, je suis pleine d’admiration pour la façon dont elle a parlé publiquement de son diagnostic», a-t-elle poursuivi, estimant par ailleurs que «cela permettra de sensibiliser le grand public».

«J’espère qu'elle aura maintenant le temps, l’espace et l'intimité pour guérir», a enfin souligné Sarah Ferguson, qui entretient toujours de bonnes relations avec la famille royale, malgré son divorce en 1996, du second fils d'Elizabeth II, après dix ans de mariage.

Une demande d'intimité qu’a d’ailleurs expressément formulée Kate Middleton lors de l’annonce de sa maladie, vendredi dernier dans un message vidéo, publié par le palais de Kensington.

Alors que la princesse a précisé lors de son intervention «avoir pris le temps, de gérer en privé» l’annonce de sa maladie notamment auprès de «sa jeune famille», George, Charlotte et Louis, elle a en effet demandé le respect de sa vie privée durant cette épreuve difficile. «Nous espérons que vous comprendrez qu’en tant que famille, nous avons désormais besoin de temps, d’espace et d’intimité pendant le suivi de mon traitement».