Manu Chao : le chanteur va se produire dans un village de 350 personnes dans le Lot, en juin prochain

Les organisateurs du Vrai Repaire Festival ont obtenu la participation de Manu Chao pour donner un concert dans le village de Varaire (Lot) comptant 350 habitants. Le concert aura lieu le 4 juin.

Julien Rigaud-Boyé et Maxime Bes, coprésidents de l’association Vrai Repaire Festival ont tout fait pour convaincre l'ancien leader de la Mano Negra de participer au concert. «Lors de la dernière édition du festival, en août 2023, un proche de Manu Chao est venu nous voir en disant qu’il pourrait peut-être nous aider», expliquent-ils.

Le 4 juin officialisé

Avec l’association, qui mobilise près de 150 bénévoles pour le festival, ils ont alors étudié la faisabilité du projet et pris contact avec celui qui s’occupe de la tournée de Manu Chao.

Sans réponse pendant près de trois mois, Manu Chao a fini par rappeler les organisateurs et proposer le 4 juin prochain comme date possible. Problème : le festival a lieu les 16 et 17 août... Les organisateurs acceptent, malgré tout, cette propostion.

«On a dû donner la réponse en vingt-quatre heures, pour cette date du 4 juin en pleine semaine alors que le festival a lieu les 16 et 17 août», ont déclaré les coprésidents de l’association Vrai Repaire Festival.

Le Lot n'est pas un département inconnu pour Manu Chao. L'auteur du célèbre titre «Clandestino» y a déjà joué en 2017 au festival Ecaussystème, devant 15.000 personnes. Le concert à venir s’annonce lui bien plus intimiste, avec une jauge de 1.500 places maximum. Malheureusement, les places ont déjà toutes été vendues.