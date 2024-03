Titanic : la porte qui sauve le personnage de Kate Winslet vendue aux enchères

Mise aux enchères lors de la dernière édition de la vente «Trésors de Planet Hollywood» organisée par la société Heritage Auctions, la fameuse porte en bois qui permet à Rose – le personnage incarné par Kate Winslet – de survivre à la fin du film «Titanic» a été vendue 718.750 dollars.

Plus qu’un simple morceau de bois. La dernière édition de la vente «Trésors de Planet Hollywood», organisée par la société américaine Heritage Auctions et qui s’est clôturée dimanche dernier, a vu près de 1.600 objets être vendus pour un total de 15,68 millions de dollars (près de 14,5 millions d’euros), soit le second montant le plus élevé de l’histoire de l’événement. Parmi les pièces mises en vente se trouvait la célèbre porte qui flotte sur laquelle Rose – le personnage incarné par Kate Winslet dans le film «Titanic» - monte pour survivre au naufrage (et où Jack avait carrément la place de monter comme nous l'expliquons ci-dessous).

