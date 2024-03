Le film d'animation «Les Bad Guys 2» sortira en salles pour les vacances d’été 2025

La suite du film d'animation à succès «Les Bad Guys», dont le premier volet a été réalisé par le Français Pierre Perifel, sortira à l’été 2025, ont annoncé les studios DreamWorks et Universal.

C’est confirmé. Après le succès de «Les Bad Guys» sorti en 2022, les aventures de M. Loup et sa bande auront bien une suite. Universal et DreamWorks ont annoncé sur leurs réseaux la date de sortie d’un deuxième opus, à l’été 2025. «C'est quand même bon d'être mauvais ! Les Bad Guys reviennent au cinéma l'été 2025 !» ont posté les deux studios, mardi 26 mars.

Les voix françaises rempileront-elles?

Alors que dans le premier volet, adapté des livres jeunesse éponymes, M. Loup et sa bande de dangereux malfrats M. Serpent, M. Requin, M. Piranha et Mlle Tarentule étaient confrontés à une nouvelle mission en devenant de respectables citoyens, ce nouvel opus sera une suite directe de leurs aventures. S'efforçant de s'adapter à leur vie de «gentils», ils seront sortis de leur retraite par une bande 100 % féminine et contraints de faire une dernier travail.

Selon les informations de The Hollywood Reporter, le Français Pierre Perifel, choisi par DreamWorks pour réaliser le premier opus, serait de retour aux manettes. Les stars américaines ayant prêté leur voix à ces savoureux personnages reprendront également du service, à l'instar de Sam Rockwell, Craig Robinson ou encore Anthony Ramos.

En France, le premier film avait été doublé par Pierre Niney (M. Loup), Jean-Pascal Zadi (M. Requin), l'humoriste Doully (Mlle Tarentule) ou encore Alice Belaïdi (Diane Foxing). On ne sait pas encore s'ils seront de retour. Le long-métrage d'animation avait réalisé plus d'un million d'entrées dans l'Hexagone.