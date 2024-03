«Top Gun 3» : le producteur Jerry Bruckheimer s'exprime sur le futur film

La suite de «Top Gun : Maverick» a déjà une ébauche de scénario, validée par Tom Cruise. Mais le tournage n'est pas près de débuter. En cause, l'emploi du temps surchargé de la star.

Les fans de Top Gun devront s'armer de patience. Si l'on savait qu'une suite à «Top Gun : Maverick» avec Tom Cruise était déjà en préparation, rien n'avait encore filtré sur le calendrier du tournage. Mais dans une interview donnée au site américain Screen Rant, le producteur Jerry Bruckheimer a enfin donné quelques informations.

Bonne nouvelle, le scénario est en bonne voie. «Le réalisateur, Joe Kosinski (qui a réalisé l'opus précédent), a une merveilleuse idée d'histoire», explique-t-il. Et Tom Cruise a même validé le projet. «Tom nous a dit qu'il trouvait ça vraiment bien. Alors nous le développons», explique-t-il. Jerry Bruckheimer a confirmé au passage que la même équipe sera de retour (avec Miles Teller et Glen Powell, qui incarnent respectivement le fils de Goose et Hangman).

Tom Cruise ne s'arrête plus

Mais le producteur s'est montré évasif sur la date de début du tournage. «On pense que ça va se faire, mais on ne sait jamais quand ça pourra se faire, parce que Tom est tellement occupé. Il tourne «Mission : Impossible 8» en ce moment. Il a un autre film prévu après. Espérons que nous arriverons à écrire un scénario qu'il adore et qui le motivera, pour que nous retournions rapidement dans les airs», s'exclame-t-il.

À 62 ans, Tom Cruise ne se ménage pas. La star tourne en ce moment «Mission : Impossible : Dead Reckoning Partie 2», dont la sortie est prévue en 2025, et jouera ensuite dans le prochain film du réalisateur Alejandro Iñárritu («The Revenant»). Un calendrier bien chargé qui risque de laisser au sol les avions de Top Gun encore quelques temps.