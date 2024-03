«Star Wars : épisode I» : le film ressort au cinéma pour ses 25 ans

À l'occasion de son 25ème anniversaire, le premier opus de la saga Star Wars fera son retour dans les salles obscures le 4 mai prochain. Des séances exceptionnelles sont organisées partout en France, pour découvrir ou redécouvrir l'univers de George Lucas.

Star Wars revient au cinéma ! Et non, ce n'est pas un énième film produit par Disney. Pour fêter ses 25 ans, le premier épisode de la saga de George Lucas (dans l'ordre chronologique) sera de retour dans les salles obscures françaises, le samedi 4 mai prochain. La plupart des groupes participeront à l'opération, notamment Pathé, UGC et CGR Cinémas.

Mais savez-vous pourquoi cette date a été choisie ? Elle correspond à la journée annuelle de célébration de la saga. Son origine provient d'une blague en anglais, reprenant la célèbre phrase «May the Force be with you» («Que la Force soit avec vous»). Elle a été transformée en «May the fourth be with you», ce qui donne en français «Que le 4 mai soit avec vous». Pour l'occasion, le Grand Rex propose le 1er mai prochain, un peu en avance, un immense marathon cinématographique. Au programme, plus de 24 heures de film quasiment en continu !

Pour rappel, «Star Wars I : la menace fantôme», réalisé par George Lucas, est sorti au cinéma en 2001. C'est le quatrième film de la saga (les trois précédents opus de la Guerre des Étoiles datent de 1977, 1980 et 1983) mais le premier dans l'ordre chronologique de l'histoire. Il regroupe Liam Neeson, Natalie Portman ou encore Ewan McGregor. Ce dernier, qui a accédé à une notoriété mondiale grâce à son rôle d'Obi-Wan Kenobi, a bien failli ne jamais accepter le rôle.