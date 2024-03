Aya Nakamura : en pleine polémique, la chanteuse dévoile un titre aux paroles lourdes de sens

En pleine polémique sur sa potentielle participation à la cérémonie des Jeux Olympiques, la chanteuse Aya Nakamura a dévoilé hier soir, à minuit, son titre «Doggy», une chanson aux paroles lourdes de sens. «Je n’ai pas d’ennemi, c’est eux qui m’aiment pas», lance en effet la star.

Une mise au point musicale ? Aya Nakamura a dévoilé dans la nuit son titre «Doggy», une ancienne chanson dont certains passages avaient fuité il y a quelques années, qu’elle révèle aujourd’hui entièrement.

Difficile de ne pas y voir une réponse de l’artiste à ses détracteurs, alors que son hypothétique participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, le 26 juillet prochain, fait polémique depuis plusieurs semaines. La chanteuse qui pourrait y interpréter un titre d’Edith Piaf est notamment la cible de l'extrême droite et doit faire face à des réactions racistes.

«Je n’ai pas d’ennemi, c’est eux qui m’aiment pas, un tas d’ennemis mais j’les connais même pas», lance en effet la chanteuse dans ce titre dont elle a également dévoilé le clip sur ses réseaux sociaux.

Une seconde mise au point

Le 10 mars dernier, Aya Nakamura avait, pour la première fois, réagi aux attaques racistes dont elle fait l’objet. «Vous pouvez être raciste mais pas sourd. C’est ça qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 (…) mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal», avait posté sur le réseau X, l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde depuis la sortie en 2018 de son tube «Djadja», en réponse à l’action menée par un groupuscule d’extrême droite Les natifs.

Si pour l’heure sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO n’a pas été confirmée, les ayants droits d’Edith Piaf - Christie Laume et Catherine Glavas - ont donné leur feu vert pour que «L'Hymne à l'amour» de la Môme soit interprété, a révélé Le Parisien en début de semaine. Interrogée par nos confrères, Catherine Glavas a confirmé avoir été sollicitée et avoir donné son accord.

«J’ai reçu une demande des éditions Raoul Breton pour utiliser "L’Hymne à l’amour". Ils m’ont demandé mon accord pour l’utiliser gratuitement avec une nouvelle orchestration et une chanteuse. Sans nous donner de nom», a-t-elle expliqué. «D’après ce que l’on me dit, c’est Aya Nakamura qui chantera», a-t-elle poursuivi avant d’ajouter «Elle est jolie. Elle a une jolie voix et un style. Édith aimait les filles avec de la personnalité et était très concernée par l’international. C’est une idée intéressante», validant la participation éventuelle de l'interprète de «Djadja».