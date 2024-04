Marvin Gaye : des cassettes inédites du chanteur découvertes en Belgique

Des chansons inédites enregistrées par le chanteur américain Marvin Gaye ont été retrouvées en Belgique, a déclaré la BBC ce 2 avril, jour du quarantième anniversaire de sa mort.

Un véritable trésor. Une collection d'enregistrements inédits de Marvin Gaye a été découverte en Belgique, plus de quarante ans après sa mort à Los Angeles.

«30 bandes», contenant «66 démos de nouvelles chansons», ont été mises au jour. Elles faisaient partie d'une collection uniques d'objets - dont des costumes, des lettres, des cahiers - qui étaient en possession de Charles Dumolin, un musicien belge. Ce dernier avait hébergé Marvin Gaye chez lui à Ostende pendant 18 mois en 1981, alors que la légende de la musique suivait une cure de désintoxication pour combattre sa dépendance à la cocaïne.

«Certaines d'entre elles sont complètes et d'autres sont aussi bonnes que "Sexual Healing" parce qu'elles ont été réalisées à la même époque», a déclaré Alex Trappeniers, l'avocat de la famille de Charles Dumolin à la BBC.

À qui appartiennent réellement les démos exclusives ?

À la suite du décès de l'artiste belge en 2019, les biens ont été transmis à sa famille. Comme le stipule la législation belge, la propriété de tout bien revient à celui qui le détient après trente ans, quelle que soit la manière dont il a été acquis.

Toutefois, cette loi ne couvre pas la propriété intellectuelle, soulevant des questions quant aux droits de publication des chansons. Ces droits pourraient en effet appartenir aux héritiers de Marvin Gaye, aux États-Unis.

Selon l'avocat belge, «les cassettes appartiennent à la famille Dumolin car elles ont été laissées en Belgique il y a 42 ans, et Marvin Gaye lui aurait dit : "Faites ce que vous voulez avec" avant de partir».

«Je pense que les deux pourraient être gagnants, et la famille de Marvin et les héritiers de Dumolin qui ont la collection entre les mains», a-t-il ajouté.

Marvin Gaye a marqué la musique depuis ses débuts dans les années 1960, devenant une superstar dans les années 1970 avec des tubes comme «What's Going On» et «Let's Get It On».