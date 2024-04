Un remake de «La Guerre des Rose» en préparation avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman

Long métrage à succès des années 1990, «La Guerre des Rose» va faire l’objet d’un remake avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman dans les rôles-titres, trente-cinq ans après Michael Douglas et Kathleen Turner.

La guerre est à nouveau déclarée. Trente-cinq ans après la sortie et le succès de «La Guerre des Rose», du réalisateur Danny DeVito, comédie grinçante mettant en scène un couple en plein divorce, son remake a désormais son nouveau casting, révèle The Hollywood Reporter.

Benedict Cumberbatch, alias Docteur Strange, et Olivia Colman («La Favorite», «The Crown», «The Father»...) vont succéder à Michael Douglas et Kathleen Turner, dans les rôles d’Oliver et Barbara Rose, couple marié menant une vie harmonieuse jusqu’à ce qu’ils décident de se séparer. Un divorce où tous les pires coups bas sont permis, qui en 1990 avait respectivement valu à Michael Douglas et Kathleen Turner, une nomination aux Oscars pour leur performance.

Une équipe de choc aux manettes

Le nouveau duo d’acteurs sera dirigé par Jay Roach, à qui l’on doit notamment les films «Austin Power», «Mon beau-père et moi» et qui tournera par ailleurs le préquel d’«Ocean Eleven» avec Margot Robbie et Ryan Gosling dès le mois de juin prochain en France.

Toujours adapté du roman de Warren Adler, publié en 1981, le scénario a quant à lui été confié à Tony McNamara, nommé aux Oscars en mars dernier pour son adaptation de «Pauvres Créatures», d’après le roman d'Alasdair Grey, long métrage qui a valu à Emma Stone l’Oscar de la meilleure comédienne.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce remake produit par Searchlight.