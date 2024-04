Batman : Michael Keaton revient sur les nombreuses critiques reçues le jour où le rôle lui a été attribué

Invité à faire la rétrospective de sa carrière pour le magazine américain GQ, Michael Keaton est revenu sur le choix «couillu» de Tim Burton de lui confier le rôle de Batman, dans le film sorti en 1989. Une décision largement critiquée par les fans à l’époque.

Pas évident. Michael Keaton restera à jamais le premier comédien à incarner Batman au cinéma. Dans une rétrospective de sa carrière pour le magazine américain GQ, il a qualifié de «couillu» le choix de Tim Burton de lui confier le rôle du Chevalier Noir, dans l’adaptation cinématographique sortie en 1989 sur grand écran. Plus connu pour ses rôles dans des comédies à l’époque, Michael Keaton crédite leur expérience commune sur le tournage de «Beetlejuice», sorti en salle un an auparavant, comme le principal moteur derrière la décision du réalisateur.

«Le fait que Tim Burton ait dit : ‘Je veux ce type’. Le fait que les gens se sentaient à ce point concerné d’une manière ou d’une autre à ce propos continue de m’étonner. Mais c’était couillu de sa part. Nous avions développé une bonne ambiance de travail sur ‘Beetlejuice’, donc il a pensé que lui et moi étions capables de faire du bon boulot», lance celui qui avait été la cible des fans – plusieurs ayant détesté le voir incarner Batman – au moment de l’annonce du casting.

Un entraînement... pour rien

Michael Keaton s’est également souvenu d’un échange avec Jack Nicholson, qui incarnait le Joker, au moment où il s’était imposé un entraînement drastique pour le rôle. «Qu’est-ce que tu fais ?’ m’a-t-il demandé. ‘Je m’entraîne’, ai-je répondu. ‘Pour quoi faire ?’, a-t-il rétorqué. Je n’avais aucune réponse à lui donner, et il est parti. J’ai compris que je n’avais pas approché le rôle de la bonne manière. C’est mieux d’être petit et mince pour enfiler cette combinaison. Pour pouvoir bouger, et respirer dedans. Je ne sais pas ce qui m’est passé par la tête, j’ai juste pensé : ‘Je suis un acteur, je vaux tous ces trucs’», s’amuse-t-il.

Le comédien a incarné Batman une deuxième fois, dans la suite réalisée par Tim Burton en 1992. Si un troisième film avait été prévu par Warner Bros., Michael Keaton sera finalement remercié pour laisser sa place à Val Kilmer, qui prendra la suite dans «Batman Forever», en 1995. L’acteur a toutefois enfilé à nouveau le costume du Chevalier Noir, le temps d’une courte apparition dans le film «The Flash», en 2022. Pour le plus grand bonheur des fans cette fois.