48H BD : voici le programme complet pour profiter du festival dans toute la France

Chaque année, des passionnés de bande dessinée se réunissent pour célébrer le Festival 48H BD, mettant en avant la créativité, la diversité et l'art de la BD, offrant aux fans l'opportunité de découvrir de nouveaux talents.

Douze ans déjà ! Comme chaque année, les amateurs de bande dessinée se plongeront dans l'univers du 9e art, du manga et du comics pendant les 48 heures BD, qui se dérouleront demain et samedi 6 avril en France et en Belgique.

À l'initiative de douze éditeurs, cet événement culturel national rassemble plus de 300 auteurs, qui rencontrent leurs lecteurs et proposent une multitude d'animations originales et ludiques autour de la bande dessinée, dans les librairies, les bibliothèques, ainsi qu'à l'extérieur, dans les écoles et les hôpitaux.

De plus, une sélection de quinze ouvrages de BD, manga et même comics est mise en avant, avec 250.000 albums proposés au prix spécial de trois euros, exclusivement dans plus de 1.700 librairies partenaires.

Allier la découverte à la bonne cause

Au-delà de l'aspect commercial, cet événement prône une véritable dimension sociale. Afin de défendre leurs droits et statut, l'association organisatrice de l'opération rémunère ainsi les auteurs participant aux animations, séances de dédicaces et masterclass. Par ailleurs, pour encourager les enseignants et les documentalistes à promouvoir la bande dessinée, l'organisation offre plus de 50.000 ouvrages aux établissements scolaires.

En complément de ces dons, divers supports pédagogiques, tels que des fiches, ou encore des jeux sur les émotions, sont mis à disposition du corps enseignant et des documentalistes, les établissements intéressés pouvant s'inscrire en ligne.

Après avoir soutenu Bibliothèques Sans Frontières en 2016, Coucou Nous Voilou en 2017, puis Biblionef de 2018 à 2020, l'Association 48H BD s'associe depuis 2020 aux structures GEPSo, afin de faciliter l'accès aux livres pour les enfants et les jeunes adultes, à travers de multiples animations et rencontres avec des auteurs de BD.

48H BD, du 5 au 6 avril dans les établissements et librairies partenaires.