«Olive et Tom» : le manga «Captain Tsubasa», qui a inspiré Zidane ou Mbappé, prend fin au Japon

Plus de quatre décennies après sa première publication, le manga «Captain Tsubasa», d'abord connu en France sous le nom de «Olive et Tom», a été publié pour la dernière fois au Japon ce jeudi, mais se poursuivra sur la toile, a rassuré son auteur.

La fin ou presque d’un manga culte. Le dernier volet du célèbre manga de football «Captain Tsubasa», a été publié ce jeudi au Japon, 43 ans après sa première parution. Lancée en 1981 dans l'hebdomadaire japonais Shonen Jump, la saga d’abord connue en France sous le nom d’«Olive et Tom», a bercé des générations entières et inspiré de nombreuses stars du ballon rond à l’instar de Zinédine Zidane, Kylian Mbappé ou Lionel Messi.

Mais après quatre décennies consacrées à son héros, le footballeur Tsubasa Ozora, son auteur le mangaka Yoichi Takahashi avait annoncé en janvier dernier l’arrêt de la série, pour le mois d’avril, en raison la dégradation de son état de santé et l'évolution de l'industrie du manga.

«Une décision difficile à prendre», avait-il confié à l’époque, qu’il a mise à exécution, assurant ce mercredi, sur le réseau X, se sentir «soulagé».

«Maintenant que j'ai fini de dessiner le dernier épisode de la série, je suis soulagé d'avoir tout terminé et je me sens libéré de pouvoir enfin mener une vie sans délais de parution», a posté le mangaka Yoichi Takahashi sur son compte X, précisant toutefois qu’il ne raccrochait pas totalement les crampons et les crayons.

Une déclinaison sur Internet

«L'histoire de Captain Tsubasa n'est pas encore terminée ! C'est un fait», a noté l’auteur, révélant que la suite de la saga s’écrirait désormais, sous une autre forme, sur un site dédié baptisé Captain Tsuba World.

Pour mémoire, la saga de Yoichi Takahashi a fait l’objet de nombreuses adaptations notamment en dessin animé, diffusé dans plus de 100 pays. En France, la version animée d’Olive et Tom a été diffusée pour la première fois en 1988 sur la 5 dans l’émission «Youpi ! L’école est finie», avant d’être rediffusée dans le Club Dorothée, trois ans plus tard.

Les mangas se sont vendus dans le monde à quelque 90 millions d'exemplaires, selon le site spécialisé Mangazenkan.