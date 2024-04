CANNESERIES 2024 : une pluie de stars attendue sur le tapis rose du festival

L’édition 2024 du festival CANNESERIES s’ouvre ce vendredi 5 avril 2024, avec au programme une sélection passionnante de séries en compétition venues du monde entier, des avant-premières de shows parmi les plus attendus de l’année, et un énorme casting de stars pour fouler son tapis rose.

Toujours aussi glam. La 7e édition du festival international des séries de Cannes CANNESERIES, déroule son tapis rose aux stars françaises et internationales à partir de ce vendredi 5 avril, et ce jusqu’au 10 avril.

Côté compétition, les organisateurs ont sélectionné 27 séries réparties dans trois catégories - courtes, longues et documentaires - représentant 19 pays.



Présidé par l’actrice danoise Sofie Gråbøl («The Killing»), le jury des séries longues, tout récemment dévoilé, sera composé des actrices Alix Poisson, Macarena García, Alice Braga, du compositeur Amine Bouhafa, et du scénariste et réalisateur Olivier Abbou.

Parmi les productions très attendues qui seront par ailleurs présentées hors compétition figurent notamment «Terminal», la sitcom créée par Jamel Debbouze et interprétée par Ramzy Bedia (qui sera à découvrir sur CANAL+ à partir du 22 avril, les lundis, à 21h), et le blockbuster «Fallout» (Prime Video), adaptation du jeu vidéo éponyme.

Au programme également, «Becoming Karl Lagerfeld» (Disney+) avec Daniel Brühl, «Fiasco» (Netflix) avec Pierre Niney, et «Franklin» (Apple TV), une série avec l’acteur américain Michael Douglas, qui fera lui aussi spécialement le déplacement.

Côté stars toujours, la 7e édition de CANNESERIES proposera comme d'habitude des tables rondes et des rencontres, dont une avec Nolwenn Leroy, à l'affiche de «Brocéliande», une autre avec Laurent Ournac de «Camping Paradis», mais aussi avec Jason Priestley («Beverly Hills»), Vanessa Morgan («Riverdale») et Giacomo Gianniotti («Grey's Anatomy»), pour la série «Wild Cards». Les fans de feuilletons quotidiens auront aussi rendez-vous avec les castings de «Demain nous appartient», «Ici tout commence» et «Plus belle la vie, encore plus belle».

Les fans de sport pourront aussi assister à une projection du documentaire de CANAL+ «Handball, une histoire de familles», avant d'échanger avec Jackson Richardson, tandis que les mordus de «Dragon Ball» pourront échanger avec Brigitte Lecordier, la voix française de San Goku (également de Oui-Oui et de pleins d’autres idoles).

Le festival accueillera sur son tapis rose de nombreuses stars, parmi elles l'actrice, chanteuse et activiste transgenre américaine Michaela Jaé Rodriguez («Pose», «American Horror Story»), qui recevra le prix Konbini de l’engagement, Kyle Kyle MacLachlan («Twin Peaks»), à qui sera remis le CANAL+ Icon Award, mais aussi Ella Purnell («YellowJackets»), récipiendaire cette année du Madame Figaro Raising Star Award.

CANAL+ retransmettra, en clair et en exclusivité, la cérémonie d'ouverture animée par Bertrand Usclat («Broute»), depuis le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès, ce vendredi 5 avril à 20h30.