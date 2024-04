«La Revanche d’une Blonde» : la franchise ciné culte va devenir une série

Reese Witherspoon et sa société Hello Sunshine développent une série télévisée dérivée de la franchise cinématographique «La Revanche d’une Blonde».

Une série inspirée des films «La Revanche d’une Blonde» est en préparation. C’est la star de la franchise elle-même, Reese Witherspoon, et sa société Hello Sunshine, qui la développent à destination de Prime Video. L’écriture et la production a été confiée à Josh Schwartz et Stephanie Savage («Gossip Girl»). Comme Deadline l'a rapporté il y a un an, «La Revanche d’une Blonde» faisait partie d'une douzaine de titres de la bibliothèque MGM susceptibles de faire l’objet de développement de films et/ou de séries télévisées, depuis l'acquisition par Amazon du studio hollywoodien.

Pour mémoire, le premier volet de la franchise cinématographique, adapté du roman d'Amanda Brown, était sorti en 2001 et suivait Elle Woods, une jolie blonde très coquette étudiante en droit à Harvard.



Dans «La Blonde contre-attaque», sorti en 2003, Elle, devenue une avocate réputée, se rendait à Washington pour lutter contre les tests sur les animaux. En 2009, un téléfilm, d'abord destiné à devenir une série, avait vu le jour. Intitulé «Blondes pour la vie» il suivait les cousines d'Elle.

Quant au troisième volet au cinéma, co-écrit par Mindy Kaling et Dan Goor, il est en préparation depuis plusieurs années.