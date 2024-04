Matrix, Dune, Star Wars… : voici les 10 films de science-fiction qu'il faut voir absolument dans sa vie

La science-fiction est un genre particulièrement apprécié des cinéphiles, et l’offre cinématographique ne manque pas de références en la matière. Voici une sélection des 10 films absolument incontournables.

2001 : L’Odyssée de l’espace – 1968

Adaptation de deux nouvelles d’Arthur C. Clarke – qui a corédigé le scénario du film avec Stanley Kubrick – «2001 : L’Odyssée de l’espace» a été, à son époque, une révolution à la fois visuelle et narrative avec un récit découpé en quatre chapitres sur l’évolution humaine, le progrès technologique, l’intelligence artificielle et l’existence d’une vie extra-terrestre. Une épopée qui a attiré plus de 3,2 millions de spectateurs en France au moment de sa sortie en salle, et qui fera du morceau «Ainsi parlait Zarathoustra», de Richard Strauss, une musique à jamais liée au 7e Art.

Soleil Vert – 1973

Inspiré du roman «Make Room ! Make Room !» de l’écrivain américain Harry Harrison, «Soleil Vert» est une dystopie à mi-chemin entre l’anticipation et l’enquête policière. Ce film réalisé par Richard Fleischer en 1973, avec Charlton Heston dans le rôle principal, imagine un monde où toutes les ressources naturelles ont été épuisées – plus d’arbres, plus d’animaux, plus de nourriture, plus d’eau, etc. – et où la population se retrouve à la merci d’un État corrompu et de multinationales sans scrupule. Un chef d’œuvre de science-fiction visionnaire sur la catastrophe écologique.

Star Wars – 1977

La saga initiée par George Lucas en mai 1977 est venue modifier en profondeur le cinéma de science-fiction en s’imposant comme un élément incontournable de la culture populaire à la vitesse de la lumière. Trois trilogies, plusieurs films et séries annexes, sans oublier une quantité indécente de produits dérivés lui ont permis de devenir une des franchises les plus rentables de l’histoire.

Rencontre du troisième type – 1977

Cinquième long-métrage de Steven Spielberg, sorti en salle en novembre 1977, «Rencontre du troisième type» imagine le premier contact de l’humanité avec une forme d’intelligence extraterrestre, et les bouleversements que cet événement provoque à travers le monde. Le récit est absolument fascinant. Le casting aussi, avec Richard Dreyfuss et François Truffaut – qui acceptera d’y jouer à la demande de Steven Spielberg – dans les rôles principaux.

Alien – 1979

En 1979, Ridley Scott réalisait «Alien, le huitième passager», un film centré sur l’équipage d’un cargo spatial qui, de retour de mission, est contraint de débarquer sur une planète inconnue susceptible de présenter une trace de vie extraterrestre. Un membre de l’équipage est attaqué par une étrange créature arachnide qui finit par se détacher d’elle-même une fois dans le vaisseau. Avant de laisser place à un monstre sanguinaire qui va massacrer tout ce qui bouge. Un long métrage qui a fait date dans le monde de la science-fiction, et qui continue d’étendre son univers aujourd’hui.

Blade Runner – 1982

Trois ans après «Alien», Ridley Scott signe avec «Blade Runner» un nouveau chef d’œuvre du genre. Librement inspiré du roman «Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» de Philip K. Dick, ce film se déroule dans un Los Angeles futuriste, alors que le monde est rongé par la surexploitation, la pollution, les conflits nucléaires et le dérèglement climatique. Quand un groupe de réplicants – des androïdes biosynthétiques ressemblant en tout point aux humains utilisés comme des esclaves – se révolte, Rick Deckard est chargé de mener une enquête qui va profondément remettre en question son idée du monde. Un film fascinant sur le rapport de l’homme à une vie artificielle dont il est le créateur.

Terminator 2 : Le Jugement dernier – 1991

Sept ans sépare le premier volet de «Terminator 2 : Le Jugement dernier». La différence majeure est que, dans ce deuxième film, James Cameron explore plus en profondeur le rôle joué par Skynet – nom donné à l’intelligence artificielle en charge de piloter les armements nucléaires américains – dans le soulèvement des machines, ainsi que l’origine de sa création. La scène de destruction où Sarah Connor visualise l’anéantissement nucléaire de Los Angeles est à jamais gravée au panthéon du cinéma hollywoodien.

Bienvenue à Gattaca – 1997

Mis en scène et écrit par Andrew Niccol (The Truman Show), «Bienvenue à Gattaca» imagine un monde futuriste où l’eugénisme est devenue la norme, avec une sélection des individus au sein de la société réalisée sur la base de leur ADN. Seules les personnes au patrimoine génétique irréprochable peuvent prétendre à devenir astronaute, et rejoindre le centre de formation Gattaca. Pourtant, un jeune homme appelé Vincent ambitionne de déjouer tous les contrôles pour parvenir à réaliser son rêve de voyager dans l’espace. Un film absolument captivant de bout en bout.

Matrix – 1999

Inutile de présenter le premier film des Wachowski qui, en 1999, venait mettre une gifle au visage des amateurs de science-fiction. Au-delà des effets spéciaux, certes réussis pour l’époque, le scénario de ce film, qui imagine un futur où les humains sont maintenus dans une simulation virtuelle pour être cultivés comme source d’énergie par des machines douées d’intelligence, constitue sa plus grande force. Un récit qui n’a jamais été autant d’actualité vingt ans après sa sortie en salle. Dommage que les suites n’aient pas été à la hauteur.

Dune – 2021

Adaptation du roman de Frank Herbert publié en 1965, le «Dune» de Denis Villeneuve – et sa suite sortie il y a quelques semaines – s’est imposé comme une référence du cinéma de science-fiction grâce aux prouesses de son réalisateur, dont le savoir-faire force l’admiration. Il parvient à capter la puissance du récit de l’auteur, et à la retranscrire à l’écran avec l’aide d’un casting emmené par un Timothée Chalamet particulièrement inspiré. Une pure merveille à consommer sans modération.