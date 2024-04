«Les Choristes» ressort au cinéma pour ses vingt ans : que devient Jean-Baptiste Maunier, la star du film ?

En 2004, le film culte «Les Choristes», grand succès au box-office français avec 8,5 millions d'entrées, mettait en lumière Pierre Morhange, chanteur de chorale et jeune rebelle, interprété par Jean-Baptiste Maunier. Mais qu'est devenu le comédien, vingt ans plus tard, alors que le film ressort au cinéma ?

Son rôle dans «Les Choristes» aura changé sa vie. L'acteur Jean-Baptiste Maunier était encore inconnu du grand public avant l'immense succès du film de Christophe Barratier, sorti en 2004.

Le jeune comédien y interprète le rôle de Pierre Morhange, un jeune rebelle inscrit dans un pensionnat pour garçons en difficulté, dont le don pour la chorale va éclater au grand jour.

Le film fera plus de 8,5 millions d'entrées au box-office français, et ce succès ouvrira les portes du cinéma au jeune comédien qu'il est. Il est ensuite apparu dans plusieurs longs-métrages : «Le Grand Meaulnes» en 2006 au côté de Nicolas Duvauchelle, mais aussi «Hellphone», «L'auberge rouge», ou encore «Perfect Baby». Il a également participé à la série télévisée «Mes chers disparus», et a prêté sa voix dans le dessin-animé «Piccolo Saxo et cie».

La pression médiatique l'a finalement poussé à quitter la France pour les États-Unis, et quitter le feu des projecteurs.

Son premier amour, la musique

Après quelques années, Jean-Baptiste Maunier est revenu à son premier amour, la musique. Il a sorti en 2017 son premier album, «Revolver». En revanche, dès 2005, un an après «Les Choristes», il a intégré la troupe des Enfoirés et participe régulièrement au spectacle organisé chaque année.

L'acteur a également eu l'occasion de s'essayer au théâtre en 2013 dans la pièce «La chanson de l'Elephant», ainsi qu'en 2018 dans la pièce «Paprika», mis en scène par Pierre Palmade, au côté de Victoria Abril.

En septembre 2021, alors âgé de 30 ans, Jean-Baptiste Maunier a décidé de participer à la saison 11 de «Danse avec les stars». Avec sa partenaire de danse, Inès Vandamme, il s'est prêté au jeu, mais sera éliminé au quatrième épisode de la saison.

Plus récemment, il est apparu dans la saison 6 de la série française «Demain nous appartient», ainsi que dans le feuilleton télévisé «Léo Matteï, Brigade des mineurs».