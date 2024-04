«S.O.S Fantômes : la menace de glace» : 5 choses à savoir avant d’aller voir le nouveau volet

«S.O.S Fantômes : la menace de glace», cinquième volet de la franchise ectoplasmique, est attendu en salle le 10 avril prochain. Voici 5 choses à savoir avant de retrouver les célèbres chasseurs de fantômes.

Le casting d’origine toujours au rendez-vous

Fidèles au poste. Bill Murray, 73 ans, Dan Aykroyd, 71 ans, et Ernie Hudson, 78 ans, endossent pour la quatrième fois leur costume de chasseurs de fantômes, rôles qu'ils tiennent depuis le premier opus. A leurs côtés, Paul Rudd, alias professeur Grooberson, mais aussi Carrie Coon et les jeunes Finn Wolfhard et Mckenna Grace, nouvelles stars de la franchise depuis «S.O.S fantôme : l’Heritage», sorti en 2021, reprennent également du service et s'allieront avec l'équipe d'origine afin de faire face à la menace ectoplasmique et éviter une nouvelle ère glaciaire.

L’action de retour à New York

Alors que l'intrigue de «S.O.S fantômes : l’Heritage» s'était délocalisée pour la première fois dans l'histoire de la saga dans la campagne américaine, l’action de ce nouvel opus réalisé par Gil Kenan reviendra aux fondamentaux. Le film se déroule en effet comme les deux premiers volets à New York, dans la mémorable caserne de pompiers, quartier général des ghostbusters depuis les débuts de la saga.

Ce cinquième opus sort près de 40 ans après le premier

En salle le 10 avril prochain, «S.O.S fantômes : la menace de glace» sort près de quarante ans après le tout premier volet de la franchise, dévoilé au public en 1984, suivi d'une suite en 1989, tous deux réalisés par Ivan Reitman, et écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. En 2016, un reboot 100 % féminin avait vu le jour, sans vraiment séduire, avant que le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman, ne redonne vie à la saga en 2021 avec «S.O.S fantômes : l’Heritage», suite directe de «S.O.S Fantômes 2», se déroulant trente ans plus tard.

La famille Reitman passe le flambeau

Si les trois principaux volets de la franchise, exception faite du reboot sorti en 2016, ont été réalisés, pour les deux premiers, par Ivan Reitman, décédé en 2022, puis par son fils Jason Reitman, les commandes de ce nouvel opus ont été confiée au réalisateur Gil Kenan, à qui l'on doit notamment le film d'animation «Monster House» (2007). Gil Kenan ne découvre pas pour autant l'univers d'«S.O.S fantômes». En 2021, il a en effet co-scénarisé «S.O.S fantôme : l’Heritage», au côté de Jason Reitman.

La franchise a rapporté près d’1 milliard de dollars

En près de quatre décennies et quatre films, la saga cinématographique «S.O.S fantômes» a rapporté environ 944 millions de dollars au box-office mondial : 295 millions pour le premier volet, puis respectivement 215 millions pour «S.O.S Fantômes 2», 229 millions pour le reboot et enfin 204 millions pour le dernier opus.

Avec «S.O.S fantômes : la menace de glace», la franchise devrait dépasser le cap symbolique du milliard de dollars au box-office. En France, au fil des années la franchise s'est toutefois essoufflée, passant de près de 3 millions d'entrées en 1984, à un peu plus de 615.000 en 2021.