«Top Gun : Maverick» : Lewis Hamilton regrette d'avoir refusé le rôle proposé par Tom Cruise

Coproducteur du film «Formula 1» avec Brad Pitt, Lewis Hamilton a failli donner la réplique à Tom Cruise dans «Top Gun : Maverick», film pour lequel il s’est vu proposer un rôle. Une proposition qu’il a été contraint de refuser en raison d’un conflit d’agenda.

Un vrai regret. C’est dans un entretien avec GQ Sports que Lewis Hamilton a révélé avoir refusé l’opportunité d’incarner un pilote de chasse dans «Top Gun : Maverick». Ami personnel de Tom Cruise depuis 2014 après leur rencontre sur le tournage de «Edge of Tomorrow», le pilote de F1 affirme avoir insisté auprès de l’acteur de 61 ans pour avoir l’opportunité de jouer dans cette suite du film culte des années 1980 réalisée par Joseph Kosinski.

«Je veux bien incarner un concierge. Laisse-moi juste en être», se souvient-il avoir dit à Tom Cruise. Une fois le casting lancé, Lewis Hamilton a reçu un appel de la star hollywoodienne lui proposant le rôle d’un pilote de chasse. La star de l’écurie Mercedes s’est toutefois sentie contrainte de refuser en raison d’un agenda personnel et professionnel bien rempli. Une décision qu’il avoue regretter aujourd’hui.

«D’une part, je n’avais aucune préparation pour être comédien. Et je ne voulais pas être celui qui déçoit. Ensuite, je n’avais pas le temps de me consacrer à ce projet. Je me souviens d'avoir été obligé de dire cela à Joe (Joseph Kosinski, ndlr) et Tom, et ça m’a brisé le cœur. Après, évidemment, quand j’ai vu le film, j’ai regretté. Je me suis dit : ça aurait pu être moi !», explique celui qui est le coproducteur, avec Joseph Kosinski, du film «Formula 1» avec Brad Pitt.