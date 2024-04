Alain Delon : l'acteur ne fera pas appel de son placement sous curatelle renforcée

Alain Delon a annoncé par l’intermédiaire de son avocate, ce mardi, qu’il ne ferait pas appel de son placement sous curatelle renforcée. Une mesure décidée la semaine dernière par le tribunal de Montargis.

Un symbole qui s’effondre. Jeudi 4 avril, le tribunal judiciaire de Montargis plaçait le comédien Alain Delon sous curatelle renforcée. Ce mardi 9 avril, son avocate, Me Laurence Bedossa, a indiqué dans un communiqué que l’icône de toute une génération acceptait son sort.

La vedette du 7e art «ne fera pas appel de la décision rendue à la suite de l’audience du 4 avril 2024 au tribunal judiciaire de Montargis. Il fait confiance à la mandataire désignée par le tribunal», a expliqué Laurence Bedossa, qui représente le comédien de 88 ans.

En 2019, Alain Delon a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et souffre aujourd’hui d’un lymphome, un cancer du système lymphatique. Depuis janvier dernier, il était placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire avec la désignation d’un mandataire judiciaire «pour son suivi médical». Lors de l’audience du jeudi 4 avril dernier, cette mesure a été convertie en «curatelle renforcée». Ainsi, l’interprète de Jean-Paul Leroy dans le film «La Piscine» de Jacques Deray, ne peut plus décider seul de la gestion de ses biens et de ses finances.

Le clan Delon se déchire

Reçu chez RTL vendredi 5 avril, l’avocat d’Anouchka Delon, la fille du Guépard, avait qualifié le placement sous curatelle renforcée du comédien de «mesure excessive», voire «humiliante». Selon lui, Alain Delon «regarde l’actualité, s’exprime». L’avocat a reconnu que l’acteur avait été le sujet d’une expertise médicale en janvier qui reconnaissait «quelques altérations de son discernement, mais pas d’abolition de son discernement».

Ce placement sous curatelle renforcée intervient dans un contexte de guerre fratricide des trois héritiers d’Alain Delon : Anouchka, 33 ans, fait face à ses deux frères, Anthony, 59 ans et Alain-Fabien, 29 ans. Les deux frères estiment que leur père est manipulé par leur sœur. Selon leurs propos, la trentenaire aurait caché l’état de santé d’Alain Delon. Elle est notamment soupçonnée par ses frères de vouloir ramener son père en Suisse, où elle vit, afin d’éviter de payer d’importants impôts de succession lors du décès du comédien.

Anouchka Delon a intenté un procès à ses deux frères pour «atteinte à la vie privée», après la diffusion sur les réseaux sociaux de l’enregistrement d’une conversation présumée entre elle et son père. «On est en train de te prendre pour un débile […] et moi une conne qui manipule son père», est-il possible d’entendre dire une femme, qui s’adresse à un homme qu’elle appelle «papa». Le tribunal de Paris a décidé que le procès se tiendrait en avril 2025.