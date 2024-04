Festival de Cannes 2024 : Kevin Costner dévoilera en première mondiale son film «Horizon, An American saga»

Kevin Costner va faire son grand retour à Cannes. L’acteur et réalisateur présentera en première mondiale, hors compétition, le premier volet de son western «Horizon, An American saga», qu’il réalise et dans lequel il joue.

Un grand retour. Vingt ans après sa dernière apparition sur la Croisette, Kevin Costner foulera à nouveau le tapis rouge du festival de Cannes, qui se tiendra cette année du 14 au 25 mai. La star américaine présentera en première mondiale et hors compétition son dernier film «Horizon, An American saga», western en plusieurs épisodes consacré à la conquête de l’Ouest Américain, dont Kevin Costner dévoilera le premier volet le 19 mai prochain à Cannes, ont annoncé ses organisateurs lundi 8 avril.

«Cela fait maintenant 20 ans que je n’ai pas eu le plaisir de revenir sur la Croisette. J’ai attendu le bon moment et je suis fier de pouvoir dire que ce moment est venu», a déclaré dans un communiqué, l'acteur de 69 ans, inoubliable dans «Les Incorruptibles» de Brian De Palma (1987), «JFK» d'Oliver Stone, «Bodyguard» de Mike Jackson (1992), ou encore «Un monde parfait» de Clint Eastwood (1993).

«Horizon, An American Saga est une histoire qui a démarré il y a 35 ans et je ne peux rêver d’un meilleur endroit que le Festival de Cannes pour révéler au monde le résultat d’une si belle aventure», poursuit Kevin Costner.

Une saga en quatre épisodes

Réalisé et interprété par Kevin Costner, dernièrement à l'affiche de la série «Yellowstone», «Horizon, An American Saga», reviendra sur ce que l'expansion et la construction des Etats-Unis a coûté de guerres et de violences, note le festival, précisant que ce projet ambitieux comptera quatre épisodes, dont les sorties s'échelonneront sur plusieurs mois.

La star, qui signe avec ce film sa quatrième réalisation depuis «Danse avec les loups», sorti en 1990 et lauréat de sept Oscars, donnera la réplique à Sienna Miller, Sam Worthington et Jena Malone. Ce premier volet se concentrera sur une période de 15 ans, après et avant la guerre de Sécession.

Deux autres premières mondiales, hors compétition, ont par ailleurs d'ores et déjà été annoncées. La nouvelle comédie de Quentin Dupieu «Le deuxième acte», fera l'ouverture du festival le 14 mai, et sortira en salles le jour même. Le très attendu «Furiosa : une saga Mad Max», de George Miller, sera dévoilé le lendemain, en présence de ses acteurs Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke.

La sélection officielle sera, quant à elle, annoncée ce jeudi 11 avril.