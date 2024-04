Bridget Jones 4 : Renée Zellweger et Hugh Grant au casting du film qui sortira en 2025

Huit ans après la sortie de «Bridget Jones Baby», Deadline annonce qu'un quatrième film Bridget Jones est officiellement en développement. Renee Zellweger sera de retour, mais aussi Emma Thompson et, plus surprenant, Hugh Grant.

Le film est officiellement sur les rails. «Bridget Jones : Mad About the Boy», quatrième volet de la célèbre avec Renée Zellweger, verra l’actrice reprendre le rôle-titre et être rejointe par deux acteurs déjà aperçus eux aussi dans les précédents films, à savoir Emma Thompson, qui reprendra le rôle du Docteur Rawlings (croisée dans le 3e volet) et... Hught Grant.

Le retour annoncé de ce dernier est surprenant car l’acteur avait, pour mémoire, refusé d'apparaître dans le troisième film, lequel démarrait d’ailleurs par l’enterrement de son personnage Daniel, «tué dans un crash aérien»…

Et Colin Firth ?

Sont également annoncés au casting, Chiwetel Ejiofor (Love Actually) et Leo Woodall (The White Lotus). Il n'a en revanche pas encore été précisé si Colin Firth reviendrait dans le rôle de Mark Darcy, l'amoureux initial de Bridget (décédé aussi, mais lui peut-être pour de bon).

Réalisé par Michael Morris («To Leslie», «Better Call Saul»), le quatrième film Bridget Jones sera basé sur le livre de Helen Fielding de 2013 «Bridget Jones's Diary : Mad About the Boy», qui suit Bridget, désormais mère célibataire de 51 ans de deux enfants, alors qu'elle recherche l’amour sur les applications de rencontres.

«Bridget Jones : Mad About The Boy» sortira sur la plate-forme américaine Peacock à l'occasion de la Saint-Valentin 2025, et au cinéma dans le reste du monde.

La première adaptation cinématographique de Bridget Jones était sortie en 2001, suivie de «Bridget Jones : L'Âge de Raison» et «Bridget Jones's Baby», en 2004 et 2016. Les trois films réunis ont rapporté plus de 760 millions de dollars dans le monde.