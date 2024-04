Rihanna : la star confie ne pas encore avoir de chansons pour un nouvel album

Rihanna a fait une rapide mise au point sur sa production musicale, confiant ne pas encore avoir de chansons pour un futur neuvième album. Son dernier opus «Anti» est sorti en 2016.

Pas encore prête. A l’occasion d’un entretien accordé au magazine américain Interview, dont elle fait la couverture de printemps, Rihanna est rapidement revenue sur ses projets musicaux. Interrogée sur son envie de refaire de la musique, la star, dont le dernier album studio «Anti» est sorti il y a huit ans, a révélé ne pas avoir encore les chansons d’un futur album.

Rihanna expérimente un nouveau processus créatif

Une révélation faite alors que l’artiste aux neuf Grammy Awards, est revenue sur son processus créatif. «J’ai beaucoup d'idées visuelles», a ainsi expliqué la star, avant de préciser ne pas avoir encore la musique qui allait avec. Une situation visiblement inédite pour l’interprète d’«Umbrella». «C'est étrange. Mon cerveau fonctionne à rebours en ce moment», a ainsi constaté la chanteuse de 36 ans.

Et d’ajouter : «Habituellement, j'ai d'abord la musique, et la musique me conduit vers toutes ces opportunités visuelles, et maintenant j'ai tous ces visuels, et je n'ai pas encore les chansons qui vont avec», continue-t-elle. «Mais c'est peut-être la clé, cette fois. Peut-être que les idées visuelles me conduisent aux chansons que je dois créer», a-t-elle conclu, philosophe, précisant qu’elle n’en dirait pas plus.

Pour rappel, le dernier morceau révélé par Rihanna remonte à octobre 2022. La star avait créé l'événement en dévoilant son titre «Lift me up», extrait de la bande originale du film «Black Panther : Wakanda Forever». Il s'agissait de son premier morceau depuis la sortie, six ans auparavant, de son dernier album «Anti».

En février dernier, son compagnon et père de leurs deux enfants A$AP Rocky avait quant à lui confié que la star travaillait bien sur un neuvième album.