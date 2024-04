Black Samurai : Warner Bros. récupère le projet de film du réalisateur Blitz Bazawule

Selon le site Variety, le studio Warner Bros. a remporté les enchères pour l’acquisition des droits du film «Black Samurai», développé par le réalisateur ghanéen Blitz Bazawule (La Couleur Pourpre), sur le premier samouraï noir au Japon au 16e siècle.

Une bataille féroce. Warner Bros. vient de faire l’acquisition des droits du film «Black Samurai» - titre provisoire - développé par le réalisateur ghanéen Blitz Bazawule (La Couleur Pourpre), annonce le site américain Variety. Ils étaient en compétition avec trois autres studios lors d’une mise aux enchères.

L’histoire du long métrage sera centrée sur le destin extraordinaire de Yakuse, un guerrier africain qui a servi sous les ordres du daimyo Oda Nobunaga en tant que samouraï, dans le Japon médiéval du 16e siècle. Plus qu’un biopic traditionnel, le film sera tourné avec une inspiration proche de «300» de Zack Snyder, et de «Mad Max» de George Miller. Les détails exacts du scénario sont maintenus secrets.

Pour le moment, aucune date de mise en production n’a été dévoilée. Et aucune information concernant le casting n’est connue. Blitz Bazawule, en plus d’être présent à la réalisation, sera également un des producteurs du film via sa société de production Inward Gaze.