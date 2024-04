Festival de Cannes 2024 : voici la sélection officielle des films en lice pour la Palme d'or

Le festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai, a annoncé ce jeudi 11 avril, les films qui seront en compétition cette année pour la Palme d'or.

De nombreux poids lourds. Alors que la sélection officielle a été annoncée ce mercredi, le jury présidé cette année par la réalisatrice américaine Greta Gerwig devra départager les dix-neuf films en compétition, soit un peu moins que les 22 longs métrages sélectionnés habituellement.

Une sélection qui marque notamment le retour de Francis Ford Coppola au festival, cinéaste qui appartient au cercle très fermé des réalisateurs ayant déjà décroché deux Palmes d'or pour «Conversation secrète» (1974) et «Apocalyspe Now» (1979), qui tentera cette année de décrocher une nouvelle récompense avec «Megalopolis».

Parmi les films français en compétition, Jacques Audiard, déjà lauréat d'une Palme d'or en 2015 pour «Dheepan», présentera «Emilia Perez», une comédie musicale se déroulant au sein des cartels mexicains, interprétée par Zoé Saldana et Selena Gomez.

Deux réalisatrices françaises - Coralie Fargeat avec «The substance», campé par Demi Moore, et Agathe Riedinger pour son premier long métrage «Diamant Brut», pourraient également succéder à Justine Triet, lauréate de la Palme d’or l’année dernière, avec «Anatomie d’une chute».

Bien connu du grand public, Gilles Lellouche et Christophe Honoré seront quant à eux en concurrence avec respectivement «L'amour ouf» et «Marcello mio», face entre autres à David Cronenberg et son long métrage «Les Linceuls» avec Vincent Cassel et Diane Kruger, ou encore Yorgos Lanthimos, qui réunit Emma Stone et Willem Dafoe dans «Kinds of kindness», mais aussi Paul Schrader, qui présentera «Oh,Canada», porté par Richard Gere et Uma Thurman. Voici la liste complète des longs métrages qui concourront pour la Palme d'or.

«L’apprentis» d’Ali Abbasi

«Motel destino» de Karim Ainouz

«Bird» d’Andrea Arnold’s

«Emilia Perez» de Jacques Audiard

«Anora» de Sean Becker

«Megalopolis» de Francis Ford Coppola

«Les Linceuls» David Cronenberg

«The substance» de Coralie Fargeat

«Grand tour» de Miguel Gomes

«Marcello Mio» de Christophe Honoré

«Caught by the Tides» de Jia Zhangke

«All we imagine as light» Payal Kapadia

«Kinds of kindness» Yorgos Lanthimos

«L’amour ouf» Gilles Lellouche

«Diamant Brut» d'Agathe Riedinger

«Oh, Canada» de Paul Schrader

«Limonov : the ballad of Eddie» Kirill Serebrennikov

«Parthenope» de Paolo Sorrentino

«The girls with the Needle» de Magnus von Horn