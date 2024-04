Festival du Livre de Paris 2024 : 5 ateliers à faire avec vos enfants

Du vendredi 12 au dimanche 14 avril, le Festival du Livre de Paris est de retour au Grand Palais Ephémère, pour le plus grand bonheur des grands et des petits lecteurs. Comme chaque année, de nombreux ateliers sont prévus pour les enfants. Focus sur cinq d'entre eux.

atelier P'tit Loup

©Auzou

Le samedi 13 avril, à 11h, les fans de P'tit Loup pourront partager un moment de complicité avec leur héros préféré, imaginé par Orianne Lallemand et Eléonore Thuillierout, tout en écoutant ses histoires malicieuses et de drôles de chansons. Pour croiser les autrices, rendez-vous une heure plus tôt, à 10h, à la scène Bourdonnais.

P'tit Loup, le samedi 13 avril, à 11h, Ateliers Jeunesses.

atelier Lire, rire, écrire

©Aglaé Bory/Michel Lafon

Les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront de leur côté participer à un atelier de lecture et d'écriture, mené par Antoine Sahler, musicien et auteur des «Enquêtes de Michel Bolognaise» (éd. Michel Lafon). Les jeunes participants seront invités à inventer une énigme, des personnages, dont un méchant, ainsi que la structure de l'histoire.

Lire, rire, écrire, vendredi 12 avril, à 11h, Scène Joffre.

atelier Comment bien lire à voix haute ?

©Lucie Pastureau

Le Festival du Livre de Paris propose également des ateliers de lecture à voix haute, animés par Astrid Ortmans. La comédienne donnera aux jeunes visiteurs de précieux conseils pour mieux appréhender la lecture à voix haute et bien placer son corps et son intonation. Cet atelier est ouvert aux enfants de plus de 8 ans.

Comment bien lire à voix haute ?, vendredi 12 avril, à 14h, Ateliers Jeunesses.

Atelier-BD : écrire, imaginer, dessiner !

©Auzou

Les amateurs de bandes dessinées, de 8 à 12 ans, pourront quant à eux rencontrer les auteurs de la série «La Drôle de guerre de Papi et Lucien» (éd. Auzou). Aux côtés de Fabrice Erre et de Téhem, de son vrai nom Thierry Maunier, les bédéistes en herbe pourront notamment apprendre à créer des dialogues et à réaliser leurs propres BD.

Atelier-BD : écrire, imaginer, dessiner !, dimanche 14 avril, à 12h, Scène Joffre.

Atelier Partir en Livre

©Partir en Livre

Partir en Livre, la grande fête du livre jeunesse, fête cette année ses 10 ans. À cette occasion, le stand du Centre national du livre accueille un atelier de lecture, d’écriture et de coloriage. Les enfants pourront également stimuler leur mémoire en enchaînant les parties de Mémory.

Partir en Livre, vendredi 12 avril, à 17h, stand du Centre national du livre.