Margot Robbie : après Barbie, l'actrice va produire un film inspiré du célèbre jeu Monopoly

Après le succès de «Barbie», l’actrice Margot Robbie va produire un film en live action d’après le célèbre jeu Monopoly, via sa société de production LuckyChap.

Margot Robbie poursuit son incursion dans l’univers des jeux ayant bercé des générations entières. L’actrice, qui a campé et produit le long métrage «Barbie» de Greta Gerwig va porter à l’écran le jeu Monopoly, a révélé mercredi soir la presse américaine.

Une annonce faite à l’occasion du Comicon, le salon annuel du cinéma qui se déroule actuellement à Las Vegas. L’actrice à la tête de la société de production LuckyChap fera équipe dans ce projet avec le distributeur Lionsgate et Hasbro, qui produit également.

«En tant que l'un des jeux les plus emblématiques au monde, Monopoly offre une incroyable plate-forme pour les opportunités de narration. Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés la vision unique de LuckyChap et Lionsgate pour porter ce morceau historique de la culture populaire sur grand écran», a déclaré à propos de cette aventure cinématographique Zev Foreman, responsable du film chez Hasbro Entertainment, cité par Variety.

Un projet encore secret

Basé sur le jeu de société immobilier lancé en 1935 et vendu dans plus de 100 pays, le film en prise de vues réelles est «une propriété de premier plan - jeu de mots pleinement intentionnel», a déclaré de son côté LuckyChap, sans dévoiler plus de détails, ni sur le scénario, ni sur un hypothétique casting.

Mais le long métrage est d’ores et déjà annoncé par Adam Fogelson, président du Lionsgate Motion Picture Group comme «le prochain blockbuster de LuckyChap», qui a rejoint «Monopoly avec un point de vue clair», selon lui.

Il faut dire que «Barbie», avec 1,4 milliard de dollars au box office mondial, a été le film le plus rentable de 2023.

Un univers du jeu qui semble d'ailleurs définitvement inspirer Margot Roobie. Outre la franchise Monopoly, la star prévoit également d'adapter le jeu vidéo Les Sims au cinéma, annoncait fin mars dernier The Hollywood Reporter.