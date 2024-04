Mister Cee : le DJ américain et producteur du rappeur The Notorious B.I.G. est décédé

Le musicien américain, connu pour avoir contribué au lancement de la carrière de The Notorious B.I.G., est mort à l'âge de 57 ans.

Une figure emblématique du hip-hop. Mister Cee, le DJ et producteur de disques, qui a joué un rôle essentiel dans les carrières de Big Daddy Kane et The Notorious B.I.G., est décédé à l'âge de 57 ans, a annoncé le média HOT 97.

«En tant que famille chez HOT 97 et WBLS, nous sommes profondément attristés par le décès de notre bien-aimé Monsieur Cee. Il n'était pas seulement un DJ ; il était un pilier de nos stations, apportant de la joie à d’innombrables auditeurs avec ses légendaires sets «Throwback at Noon» et «Friday Night Live»», est-il écrit dans le communiqué.

«L'influence de M.Cee s'étend bien au-delà des ondes, façonnant le tissu même de la culture DJ de New York. Nos cœurs sont lourds alors que nous envoyons notre amour et nos condoléances à sa famille et aux fans dont il a touché la vie à travers sa musique. Soyez tranquille, M. Cee. Votre héritage vivra pour toujours», a-t-il conclu.

La cause du décès de l'artiste n'est pas encore connue.

Les hommages de l'industrie

Calvin LeBrun, de son vrai nom, est une personnalité marquante du monde du hip-hop depuis ses débuts. Il a notamment contribué à la découverte de la légende du hip-hop The Notorious B.I.G. Les deux artistes se sont rencontrés grâce au DJ 50 Grand, et ont collaboré sur le premier disque du rappeur, «Ready to Die», en 1994.

Le musicien, surnommé «The Finisher», était également connu pour son travail en tant que DJ pour Big Daddy Kane, figurant sur son premier album «Long Live the Kane» en 1988. Il s'est ensuite dirigé vers une carrière d'animateur radio.

Parallèlement à l'hommage des stations, le rappeur 50 Cent a partagé une publication Instagram en souvenir du DJ, écrivant «RIP à la légende MR. Cee que Dieu le bénisse, à toute sa famille et ses amis j'adresse mes condoléances».

Le premier collaborateur Big Daddy Kane a également partagé ses condoléances dans une publication Instagram avec une image d'archives, avec la simple légende «PAS DE MOTS !!!».