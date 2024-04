Paris : voici les 14 musées à visiter gratuitement le premier dimanche du mois

Musée de l’Orangerie, Eugène Delacroix, Picasso... Toute l’année, chaque premier dimanche du mois, plusieurs musées parisiens ouvrent leurs portes gratuitement au public, sans condition d’accès. Voici lesquels.

Musée national d'art moderne - Centre Pompidou

Dans un parcours qui va de 1905 aux années 1960, le Musée national d'art moderne présente les mouvements fondateurs de l’art moderne (fauvisme, cubisme, surréalisme…) et des grandes figures du 20e siècle (Braque, Matisse, Miró, Picasso, Delaunay...).

Place Georges-Pompidou, Paris 4e.

Musée des Arts et Métiers

Instruments scientifiques, matériaux, construction, énergie, mécanique, transports... Le musée des Arts et Métiers conserve une collection riche de près de 80.000 objets et 15.000 dessins. Il est considéré comme l'un des plus anciens musées techniques et industriels au monde.

60, rue Réaumur, Paris 3e.

Musée de la Chasse et de la Nature

Le musée de la Chasse et de la Nature expose le rapport de l’homme à l’animal à travers les âges et s’appuie sur des collections d’art ancien, moderne et contemporain.

62, rue des Archives, Paris 3e.

Musée national Eugène Delacroix

Le musée national Eugène Delacroix abrite des œuvres de Delacroix – peintures, dessins, estampes, manuscrits – comme des objets qui lui ont appartenu, et des œuvres créées par des artistes qui l’admirèrent.

6, rue de Furstemberg, Paris 6e.

Musée national Gustave Moreau

Sur quatre niveaux, le musée national Gustave Moreau, qui expose environ 1.300 peintures, aquarelles, et près de 5.000 dessins, retrace la démarche créatrice de l'artiste.

14, rue Catherine de La Rochefoucauld, Paris 9e.

Musée national Jean-Jacques Henner

Niché dans un hôtel particulier construit sous la IIIe République, le musée national Jean-Jacques Henner abrite une grande partie de l’œuvre prolifique de l’artiste, lauréat du prestigieux Grand Prix de Rome de peinture en 1858.

43, avenue de Villiers, Paris 17e.

Musée national du Moyen Âge

En plein cœur du quartier latin, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge est doté de l’une des collections médiévales les plus importantes au monde.

28, rue du Sommerard, Paris 5e.

Musée national de l'Orangerie

Outre «Les Nymphéas» de Claude Monet, le musée de l’Orangerie présente la collection Jean Walter et Paul Guillaume, consacrée à de grands noms du XXe siècle : Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso, Soutine…

Jardin des Tuileries, Paris 1er.

Musée d'Orsay

Le musée d'Orsay est célèbre dans le monde entier pour sa riche collection d'art impressionniste, de Mary Cassatt à Paul Cézanne, en passant par Edgar Degas et Claude Monet.

1, rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e.

Musée national Picasso

Le musée Picasso est le musée national français consacré à la vie et à l'œuvre de Pablo Picasso, ainsi qu'aux artistes qui lui furent liés.

5, rue de Thorigny, Paris 3e.

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

Installée dans le Palais de Chaillot, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est connue pour sa splendide galerie des moulages, la galerie des peintures et des vitraux, et la galerie des maquettes d’architecture moderne et contemporaine.

1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, Paris 16e.

Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Située au Palais de la Porte Dorée, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration pose un regard nouveau sur l’histoire de France, en montrant l’apport des immigrés dans le développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du pays.

293, avenue Daumesnil, Paris 12e.

Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Non loin de la tour Eiffel, le musée du quai Branly - Jacques Chirac met à l'honneur les Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Au total, plus de 300.000 œuvres sont exposées.

37, quai Jacques Chirac, Paris 7e.

Musée national des Arts asiatiques Guimet

Le musée national des Arts asiatiques Guimet, le plus grand musée des arts d'Asie en Europe, présente cinq millénaires d’arts asiatiques.

6, place d'Iéna, Paris 16e.