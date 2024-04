Madonna : la star «très fière» à l’exposition des œuvres de son fils Rocco

Madonna s’est rendue le 11 avril à l’exposition de son fils aîné Rocco. La chanteuse a partagé des photos de l’événement, se disant «très fière».

Madonna célèbre le dernier travail créatif de son fils Rocco. La star a, ce 11 avril, posté des clichés d'elle et de ses enfants lors de la nouvelle exposition d'art de son fils, Rocco, 23 ans, fruit de ses amours avec le réalisateur Guy Ritchie, qui s'est tenue dans le Miami Design District.

«Je suis tellement heureuse d'avoir une soirée libre pour profiter de la dernière collection de peintures de mon fils Rocco intitulée 'Pack A Punch', inspirée des combattants de Muay Thai», peut-on lire dans la légende. «Si fière !», a ajouté la reine de la pop.

La famille réunie

Sur un des clichés, Madonna apparaît au côté de Rocco devant l’une des toiles, sur un autre c’est avec ses autres enfants (à l’exception de Lourdes) - à savoir David Banda, 18 ans, ses filles jumelles Stella et Estere, 11 ans, et sa fille Mercy, 18 ans - que la chanteuse a pris la pose.

Elle a fini son message avec une photo d'elle, debout devant une description de l'exposition de son fils affichée sur un mur. Bien que le texte n'ait pu être lu qu'en partie, il précise que les influences artistiques de Rocco incluent les peintres Francis Bacon, Lucien Freud et Paula Rego.

«Repérée dans le quartier : la reine de la pop @madonna visite la première exposition personnelle américaine de @roccoritchie 'Pack-A-Punch' avec des amis du quartier. Ouvert demain sur rendez-vous uniquement», ont écrit les organisateurs de l’exposition sur le compte Instagram de la galerie.

artiste sous un pseudo

«Je peins depuis que je suis petit. C'est quelque chose qui a toujours retenu mon attention et qui m'a donné un endroit pour m'évader», a confié Rocco dans une interview avec Artnet. «Pour cette exposition, je me suis particulièrement inspiré de l'exposition de Frank Auerbach (à la galerie Courtauld à Londres, ndlr), des œuvres au fusain noir et blanc sur papier», a expliqué Rocco, détaillant son processus créatif.

Initialement, Rocco avait l'habitude de signer ses oeuvre sous le pseudonyme «Rhed». «Rhed est quelque chose que j'ai imaginé pour passer inaperçu au cours des premières années de création de mon travail. Cela n'a pas beaucoup de sens profond, j'ai juste aimé la façon dont ça sonnait», a-t-il expliqué. «Je suis fier de qui je suis et d'où je viens, mais je savais que les gens m'auraient jugé de manière agressive à mes débuts si j'avais révélé mon nom. Je voulais me développer techniquement avant de me présenter sous mon nom», a-t-il ajouté.