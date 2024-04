Rachida Dati : la ministre de la Culture va expérimenter l'ouverture de librairies et de bibliothèques dans des logements sociaux

Afin de promouvoir la lecture partout sur le territoire, la ministre de la Culture a annoncé, jeudi, vouloir expérimenter l’ouverture de librairies et bibliothèques dans des logements sociaux de quartiers populaires.

Faciliter l’accès à la lecture. Alors que le Centre national du livre a publié mardi une nouvelle étude alertant sur la baisse drastique de la lecture auprès des jeunes Français, notamment des adolescents qui passent de plus en plus de temps sur les écrans, la ministre de la Culture Rachida Dati, a annoncé dans un entretien aux Echos, jeudi 11 avril, vouloir expérimenter l'ouverture de librairies et de bibliothèques dans des logements sociaux de quartiers populaires et des zones rurales, pour promouvoir cette pratique.

«Ce dispositif nouveau vise à apporter le livre au plus près des publics, en particulier ceux éloignés de la lecture», a expliqué la ministre, déplorant par ailleurs que «les bibliothèques et les librairies sont souvent au centre des villes».

Une première expérimentation près de Lyon

Un premier test se déroulera à Rillieux-la-Pape, près de Lyon, avec le député Alexandre Vincendet, d'après la ministre. Une ville de 32.000 habitants qui, selon les Echos, ne compte en effet aucune librairie.

Ces nouvelles structures, qui seront mises en place en partenariat avec les bailleurs sociaux et les collectivités, pourront être gérées par des associations ou des sociétés coopératives et participatives (SCOP).

Rachida Dati a aussi déclaré avoir demandé aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) de mettre à disposition des centres de loisirs, des associations d'éducations populaires et de toutes les institutions qui en feront la demande des livres pour constituer «un patrimoine commun à tous les jeunes».

Un budget d'1,2 million d'euros sera consacré à cette opération spécifique.

Plusieurs autres mesures pour promouvoir l'accès des jeunes à la culture ont par ailleurs été annoncées en mars par la ministre, notamment qu'elle rendrait les Maisons des jeunes et de la culture (MJC), acteurs de l'éducation populaire, «éligibles» au Pass Culture.