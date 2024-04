Park Bo-ram : la célèbre chanteuse de K-pop est morte à l’âge de 30 ans

La célèbre chanteuse de K-pop, Park Bo-ram, est décédée à l’âge de 30 ans jeudi 11 avril dernier à Séoul, a-t-on appris par son agence Xanadu Entertainment.

Une triste nouvelle qui touche l’univers de la K-pop. La chanteuse coréenne Park Bo-ram est morte à l’âge de 30 ans ce jeudi 11 avril à Séoul, a annoncé son agence Xanadu Entertainment. La femme était en compagnie de ses deux amies au domicile d’une d’entre elles, lorsqu’elle s’est effondrée et a fait un arrêt cardiaque, a rapporté le quotidien The Korea Herald.

«Nous sommes ici pour partager des nouvelles douloureuses et déchirantes. Park Bo-ram est soudainement décédée tard dans la nuit le 11 avril. Tous les artistes et dirigeants de Xanadu Entertainement pleurent profondément la défunte avec une grande tristesse. C’est encore plus déchirant de devoir annoncer cette nouvelle à tous les fans qui soutiennent Park Bo-ram», peut-on lire dans un communiqué de l’agence.

La chanteuse, qui se préparait à fêter ses dix ans de carrière, travaillait sur un album, qui ne verra finalement jamais le jour.

Une enquête est en cours

La police enquête encore sur la cause exacte de la mort de la chanteuse, qui ne présentait aucun problème de santé connu. De nombreuses chanteuses de K-pop ont perdu la vie ces dernières années. Quelques mois plus tôt, c’est Nahee, la célèbre interprète coréenne, qui avait perdu la vie de manière inconnue.