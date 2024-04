«Ballerina» : des images inédites du spin-off de John Wick avec Keanu Reeves dévoilées

Alors que le salon professionnel CinemaCon avait lieu du 8 au 11 avril à Las Vegas, des images exclusives de «Ballerina» ont été projetées devant une poignée de professionnels et de fans. La bande-annonce a permis de donner un avant-goût du tant attendu spin-off de John Wick.

Voilà une nouvelle qui va ravir les fans de la saga John Wick. Lors d'une conférence de presse qui avait lieu dans la nuit du 10 au 11 avril, à l’occasion du CinemaCon de Las Vegas, les producteurs de Lionsgate Films ont projeté les premières images du prochain spin-off de John Wick intitulé «Ballerina». Le magazine Entertainment Weekly a effectué un compte rendu de la bande-annonce, et la description des images confirme la présence de Keanu Reeves, pour incarner le personnage de John Wick. La conclusion du dernier opus laissait, jusqu’à présent, planer le doute sur la présence de l’acteur. Il sera donc de nouveau au casting, au côté d’Ana de Armas. Cette dernière incarnera le personnage principal, Rooney.

Que raconte le film ?

Alors que la date de sortie du film au cinéma était initialement prévue en juin 2024, «Ballerina» avait finalement été décalé au 6 juin 2025. Il faudra donc s'armer de patience et se fier aux témoignages des journalistes présents dans la salle lors de la projection de la bande-annonce. Pour ce nouvel opus, les médias américains Slashfilm et Screenrant rapportent avoir vu l’actrice Ana de Armas, couverte de tatouages, s’entrainant à se battre et à tirer. L’hôtel Continental apparaît de nouveau sur les images. Selon ces mêmes médias, la bande-annonce laisserait entrevoir Norman Reedus, et livrerait aussi des images de combat à l’épée. En somme, «Ballerina» devrait livrer l’histoire d’une danseuse de ballet, élevée pour devenir tueuse et retrouver les assassins de sa famille.

Outre «Ballerina», d’autres images inédites de films très attendus ont été dévoilées par les studios hollywoodiens lors du CinemaCon, tels que «Mickey17», un thriller de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson, attendu au cinéma le 31 janvier 2025.