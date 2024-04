«Validé» : la saison 3 de la série Canal+ se dévoile enfin en photo

Pour faire patienter un peu les fans de la série Canal+, plusieurs images de la saison 3 de «Validé» ont été partagées par la production.

C’est officiel, la série à succès «Validé» aura bien droit à une troisième saison sur Canal+. Le réalisateur et acteur Franck Gastambide a en effet annoncé la bonne nouvelle il y a quelques jours. Mais avant de la découvrir, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience, la série étant en plein tournage.

En attendant, la production a dévoilé ce dimanche trois clichés inédits sur lesquels on peut voir notamment Camara et Brahim Bouhlel, alias Brahim et William dans la série rap, poser au côté de Fred Musa dans les locaux de Planète Rap, où certaines scènes seront donc à nouveau tournées.

Lancée en 2020, la série «Validé» a rencontré un énorme succès sur Canal+. Pour mémoire, la première saison était centrée sur Clément, joué par Hatik, un jeune rappeur talentueux qui parvient à se faire «valider» par une star du rap avant qu’une dangereuse rivalité n’éclate entre eux.

Quant à la saison 2, elle suivait Sara, surnommée L'Alpha, une jeune artiste interprétée par Laetitia Kerfa. Pour l’heure, on ignore la date de diffusion ainsi que l’intrigue de la saison 3.