5 films de science-fiction à voir absolument avec ses enfants

Vous voulez faire découvrir des classiques du cinéma de science-fiction à vos enfants mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici notre sélection de 5 films incontournables qu’ils vont adorer.

Droïdes, vaisseaux spatiaux, hyperespace, extraterrestres... Le genre de la SF ne cesse de nous fasciner grâce à ses récits futuristes qui nous font oublier notre quotidien. Étant l’un des genres les plus en vogue ces dernières années, c'est également un bon moyen pour les plus jeunes de se projeter dans l’avenir. Alors pourquoi ne pas commencer dès à présent à les initier au genre ?

Voici 5 classiques de science-fiction qui promettent de belles soirées en perspective.

Star Wars : La Menace Fantôme - 1999

Impossible de ne pas commencer ce classement sans parler de l'incontournable saga de «La Guerre des Étoiles». Lancée en 1977 par George Lucas, elle fait partie des franchises les plus rentables du cinéma. Avec douze films au total, et un panel de séries dérivées, on vous recommande toutefois de suivre les aventures de la famille Skywalker dans l’ordre chronologique des films, et non selon leur date de sortie. «Star Wars : La Menace Fantôme», premier volet, n'est certes pas le meilleur mais reste tout de même un très bon divertissement et nous présente l’un des meilleurs duels au sabre laser de la saga. Attendez-vous à ce que votre enfant vous demande une réplique du sabre de Dark Maul pour son prochain anniversaire.

Retour vers le futur - 1985

Réalisé par Robert Zemeckis, «Retour vers le futur» est le premier volet d’une trilogie qui s’achèvera en 1990. Incroyablement drôle et loufoque, l’intrigue du film relate les aventures de Marty McFly (Michael J. Fox), un jeune adolescent qui voyage dans le passé à bord d’une machine à voyager dans le temps fabriqué par «Doc», l’archétype du savant fou, incarné par l’excellent Christopher Lloyd. À bord de la DeLorean DMC-12, Marty se voit propulsé des années en arrière, et va devoir résoudre les paradoxes temporels provoqués par son passage dans le passé.

E.T., l’extra-terrestre - 1982

Un chef-œuvre de Steven Spielberg, dans lequel on suit l’amitié improbable mais touchante d’un jeune garçon de 10 ans, Elliot, avec un extraterrestre nommé E.T. Abandonnée sur une terre inconnue par les siens, la créature va bientôt se voir traquée par des militaires et des scientifiques. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va tenter l’impossible pour protéger son ami. Si le film est déjà une pure merveille grâce à ses thématiques symboliques telles que la tolérance et l’amitié, ainsi que ses effets spéciaux réussis, une mention particulière doit être donnée à la musique de Jon Williams, lauréat de l’Oscar de la meilleure musique en 1983, qui offre au film toute sa magie. Impossible de ne pas lâcher sa petite larme lors du dénouement final.

Wall-E - 2008

Neuvième long-métrage des studios Pixar, c’est également le premier à contenir des scènes en prises de vues réelles. De quoi nous promettre déjà une réussite dans le genre de la science-fiction. Si l’animation n’a rien à envier à ses prédécesseurs tels que «Le Monde de Nemo» ou encore «Toy Story», «WALL-E» se différencie tout de même par son message évocateur. Celui de la destruction de la planète due à la société d’hyperconsommation, où tout bien est considéré comme une marchandise. On s’attache donc facilement à ce petit robot, WALL-E, dernier être sur Terre, dont la mission est de nettoyer sa planète. Un film d’animation dont les enjeux environnementaux viennent alerter les adultes, et qui sert également de prévention auprès des enfants.

S.O.S. Fantômes - 1984

Ils sont là pour sauver le monde. Alors que le dernier volet «SOS Fantômes : La Menace de glace» est sorti le 10 avril dernier avec Paul Rudd dans le rôle-titre, cette franchise fonctionne aussi bien pour les grands enfants qui sont nostalgiques du passé que pour les plus petits. Le premier volet, lancé en 1984 et réalisé par Ivan Reitman, est un parfait mélange entre science-fiction, fantastique et burlesque. L’histoire suit les aventures de trois chercheurs de l’Université de Colombia à New York qui décident de lancer leur business : S.O.S. Fantômes. Leur objectif ? Traquer ces êtres paranormaux. Première comédie de science-fiction, les répliques sont cultissimes, et la musique ne vous quittera pas de la soirée. Ghostbusters !