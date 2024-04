Les 5 meilleurs films sur le sport à voir absolument

Plus que 101 jours avant les Jeux olympiques de Paris. Alors quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance, qu’un marathon de films ? Voici les 5 longs-métrages sur le sport à voir absolument.

Le football américain avec «Le Plus beau des combats»

Inspiré d’une histoire vraie, ce film de 2000 signé Boaz Yakin, se déroule en 1971, dans l’État de Virginie, aux États-Unis. Alors que le lycée T.C. Williams était réservé aux personnes blanches, la population noire y est intégrée, créant de multiples oppositions. Jusqu’au jour où un homme noir, Herman Boone, est nommé pour devenir entraîneur de l’équipe de football des Titans, remplaçant ainsi Bill Yoast, un homme blanc. Malgré tout ce qui les oppose, les deux hommes découvrent qu’ils ont bien plus en commun que leur amour pour le football américain. À force de travail, ils parviennent à transformer un groupe de personnes divisées, en une équipe soudée.

Le baseball avec «Le Stratège»

Ce long-métrage est également inspiré d’une histoire vraie, celle de Billy Beane, ancien joueur de baseball prometteur, qui décida de tenter sa chance en tant que manager de l’équipe des Athletics d’Oakland en 2002. Alors que cette dernière perd ses meilleurs joueurs, Billy Beane réfléchit à des solutions pour parvenir à faire gagner son équipe. Il va alors s’appuyer sur des théories statistiques de Peter Brand, un économiste issu de l’université de Yale, qui aurait créé une formule permettant d’identifier la ligue susceptible de former l’équipe la plus performante. Contre toute attente, ils vont former une équipe de joueurs jusqu'alors mis sur le banc de touche. Un pari qui attire les moqueries des fans et des médias. Jusqu’à ce que les premiers résultats tombent : durant la saison, ils battront le record du plus grand nombre de victoires consécutives.

La course à pied avec «Free to Run»

Ce documentaire est réalisé par l’athlète Pierre Morath. Ce dernier raconte l’épopée de la course à pied, un sport solitaire devenu passion universelle. Le sportif, reconverti en cinéaste, filme les adeptes de ce sport, dans les rues de New-York, les sentiers des Alpes suisses, ou sur les routes de Pékin et Sydney. Son objectif est de montrer que la pratique a changé, s'ouvrant notamment aux femmes, alors qu’il y a 60 ans, elle était uniquement réservée aux hommes, avec des règles strictes, rétrogrades et sexistes.

La boxe avec «Rocky»

Ce classement ne peut évidemment pas se faire sans citer Rocky. Ce film, signé John Guilbert Avildsen, est un véritable hommage au rêve américain. Il conte l’histoire de Rocky Balboa, un boxeur issu des quartiers populaires de Philadelphie dont le destin va prendre un tout autre tournant.

Celui qu’on surnomme «l’Étalon Italien» lors de combats informels, se fait un jour choisir par le champion du monde de boxe, Apollo Creed, pour être son nouvel adversaire. La vie de Rocky va alors radicalement changer. Ce film, tourné en seulement 28 jours, a été récompensé par trois Oscars.

Le rugby avec «Invictus»

Ce film signé Clint Eastwood retrace l’élection de Nelson Mandela en 1994, qui marque la fin de l’Apartheid. Malgré cela, des séquelles demeurent et l’Afrique du Sud reste divisée. Alors pour unifier le pays, Mandela mise sur le sport et s’allie avec le capitaine de l’équipe de rugby sud-africaine pour tenter de bien figurer au Championnat du Monde de 1995 qui se déroule sur place.