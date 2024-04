50 ans de la mort de Marcel Pagnol : livre, films... 4 idées pour célébrer l'événement

Ce jeudi 18 avril, voilà 50 ans que Marcel Pagnol s’est éteint. Pour le cinquantenaire de la mort de l’auteur, cinéaste et fier Provençal, de nombreuses animations et célébrations sont organisées. Voici 4 façons de lui rendre hommage.

Le 18 avril 1974, Marcel Pagnol s’éteignait à Paris, à l'âge de 79 ans. Malgré sa disparition, le dramaturge, écrivain et cinéaste a continué de briller par ses œuvres, qui font partie intégrante de la culture provençale et française. Livre, comédie musicale, festivals… Il y aura l'embarras du choix pour rendre hommage à l’auteur de «Fanny», «Le Château de ma mère», «Jean de Florette», ou encore la «Gloire de mon père».

«Gaby ou la belle et l’argent» adaptée en bande dessinée

Au niveau national, une bande dessinée adaptée de la pièce de théâtre «Gaby ou la belle et l’argent» est sortie ce jeudi chez Michel Lafon. Le texte initial, écrit par Marcel Pagnol dans les années 1950, raconte l’histoire de Gaby, une jeune femme bourgeoise qui a pour habitude de mener une vie oisive. Elle confie sa fortune à son père, qui la dilapide dans des investissements douteux. Pour éviter la pauvreté, Gaby va élaborer un plan avec son père et un escroc afin de se marier avec un homme riche.

«L’Eau des collines» en comédie musicale

Une comédie musicale intitulée «Manon des sources, le musical», sera également visible du 4 au 9 juin, au théâtre du 13e Art à Paris. Ce spectacle est l’adaptation scénique du diptyque «L’Eau des collines», qui englobe «Jean de Florette» et «Manon des Sources».

SES classiques au cinéma

Cet été, le distributeur Carlotta Films organise une rétrospective d’une dizaine d’œuvres issues de la filmographie de Marcel Pagnol. Parmi elles : «Marius» (1931), «Fanny» (1932), «César» (1936), «Jofroi» (1933), «Le Schpountz» (1933), «La Femme du boulanger» (1933), «La Fille du puisatier» (1933), «Angèle» (1934), «Regain» (1937) et «Topaze» (1951). Ces films seront proposés en avant-première au Festival International du Film de La Rochelle, du 28 juin au 7 juillet. La Cinémathèque française de Paris participera aussi à cet hommage, à travers la projection des films, du 10 au 21 juillet.

Les hommages de Marseille, sa ville de cœur

Au niveau local, et à Marseille notamment, plusieurs animations sont organisées. Et pour cause : la cité phocéenne a eu une place essentielle dans la vie personnelle et professionnelle de l’auteur. Elle sert par exemple de décor dans la trilogie «Marius, Fanny, César», qui avait permis à l’auteur d’assoir son succès dans les années 1930. Mais surtout, elle est dominée par le massif Garlaban, au pied duquel se situe une petite commune du nom d’Allauch, où le jeune Marcel passait ses vacances racontées dans les célèbres «La Gloire de mon père» ou «Le Château de ma mère». Ainsi, un spectacle de Fête des mères spéciale Marcel Pagnol, aura lieu à la mairie des 11e et 12e arrondissements de Marseille, du 22 au 24 mai. Un festival de théâtre également sur le thème de Marcel Pagnol prendra place à la mairie des 11 et 12 arrondissements de Marseille, les 14 et 15 juin. Le Festival de la Moline, du 20 au 23 juin, comprendra une soirée dédiée à Marcel Pagnol, en présence de Vincent Fernandel. Enfin, le 6 octobre, un Trail «Marcel Pagnol» aura lieu.